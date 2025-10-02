Nyilvánosan alázta meg Meghan Harry herceget

Meghan Markle nem szereti, ha nem ő van a középpontban. Ezt már a legtöbben tudják róla, így valószínűleg ezzel a férje, Harry herceg is tisztában van. Azonban akármennyire is imád szerepelni Meghan, talán nem a saját férjén kellene keresztültaposnia...

Meghan megalázta Harryt

Fotó: PA / Northfoto

Amióta Sussex hercege és felesége lemondott a királyi családban betöltött pozíciójukról, számtalan interjút adtak. Szembetűnő, hogy ezekben a nyilatkozatokban Meghan mindig átveszi a vezető szerepet, "túlbeszéli" a férjét, az sem zavarja, hogy a kérdés Harryhez szólt.

A legtöbb alkalommal a kötelességtudó Harry beharapja a nyelvét és hátradől, miközben felesége válaszol a kérdésekre, de egy erekasztal-beszélgetés során a herceg maszkja kissé lecsúszik, és láthatóan frusztráltnak tűnik Meghan közbeszólása miatt.

Ez a meglepő pillanat akkor történt, amikor Harry és Meghan a New York-i Marcy Lab Iskolában jártak, hogy népszerűsítsék az oktatást és a mentális egészséget. A videóban a sussexi hercegné többször is az oktatás fontosságáról beszél, miközben Harrynek alig sikerül megszólalnia, mielőtt feladja és hagyja, hogy Meghan beszéljen.

A Daily Mailnek nyilatkozva Judi James testbeszéd-szakértő azt állítja, hogy Meghan viselkedése „a párok közötti nyilvános veszekedések vagy civakodások egyik legnagyobb oka”. Azt mondta: „Az egymás félbeszakítása a négy fal között lelkes vágynak tűnhet a laza és spontán kommunikációra, de amikor nyilvános helyen, egy társasági vagy üzleti eseményen szakítják félbe a másikat, az durvának, státuszcsökkentőnek és megalázónak tűnhet.”

A szakértő elmagyarázta, hogy a párok általában nonverbális jelekkel jelzik egymásnak, hogy ők is csatlakoznának a beszélgetéshez.

Judi így folytatja: „Meghan láthatóan szívesen használ láthatóbb és kevésbé finom simogatásokat, érintéseket és irányító gesztusokat, hogy nyilvánosan üzenjen Harrynek, vagy azt teszi, amit itt is látunk, vagyis egyszerűen csak közbelép és átveszi az irányítást.”

„Meghan egyértelműen a lebilincselőbb és meggyőzőbb előadó, ami azt jelenti, hogy itt azt is látjuk, ahogy átveszi Harry helyét, majd felgyorsítja a kommunikáció tempóját; energiát ad hozzá, és erőteljesebb, lebilincselőbb módon beszél.”