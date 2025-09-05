A szeretet misszionáriusa, a szegények szolgálója: Teréz anya küzdelmekkel teli valódi élete

Teréz anya halálának évfordulóján, szeptember 5-én arra a rendkívüli nőre emlékezünk, aki alázatos életével millióknak mutatott példát. 1910-ben, a macedóniai Szkopjében született (amely akkor az Oszmán Birodalomhoz tartozott) Anjezë Gonxhe Bojaxhiu néven. Már gyermekkorában érezte az elhívatást, hogy életét Istennek szentelje, végül 18 évesen elhagyta otthonát, hogy misszionárius legyen. A Loretói Nővérek rendjéhez csatlakozott, majd Indiába utazott, ahol élete nagy részét a szegények szolgálatának szentelte.

Teréz anya az Amerikai Egyesült Államok elnökével, Ronald Reagan-nel és feleségével, a first lady-vel, Nancy Reagan-nel Washington DC-ben 1985-ben, ahol kitüntetésben részesült Fotó: wikipedia

Teréz anya csodái és a lelki sötétség

Nagy út vezetett Szkopjéből az igazi fordulópontig, amely 1946-ban érkezett el, amikor egy vonaton utazva belső hívást érzett: el kell hagynia a kolostor kényelmét, és a legszegényebbek között kell élnie, hogy szolgálja őket. A hagyományos habitust, a rend öltözékét egy egyszerű, kék szegélyű fehér szárira cserélte, amely a szegénység és az odaadás jelképe lett. Így született meg a világ számára Teréz anya, a Kalkuttai Szeretet Misszionáriusai rendjének alapítója.

Bár a világ számára Teréz anya egyértelműen a fény és a remény forrása volt, belső élete rendkívül mély és fájdalmas küzdelmekkel telt. Élete utolsó 50 évében a hit „sötét éjszakáját” élte meg, gyakran úgy érezve, hogy Isten elhagyta őt.

Leveleiben gyóntatójának bevallotta: „Hol van a hitem? Még a mélyben is... semmi más, csak üresség és sötétség.” Ez a lelki magány és szenvedés volt az, amely még szorosabban összekapcsolta őt a szegények magára hagyatottságával és fájdalmával, miközben rendíthetetlenül folytatta a munkáját.

Teréz anya halálának évfordulóját, szeptember 5-ét a katolikus egyház az ő liturgikus emléknapjának tekinti Fotó: wikipedia

A nyilvánosság számára azonban a csodák egyértelmű jeleket mutattak. Az 1969-es, róla készült dokumentumfilm forgatásán, a gyenge fényviszonyok ellenére, a felvételek fantasztikusan sikerültek. A film készítője, Malcolm Muggeridge ezt „isteni fénynek” tulajdonította, és ez a tapasztalat hozzájárult a saját katolikus hitre téréséhez. Később, Teréz anya szentté avatási eljárása során, két gyógyulási csodát is elismertek, megerősítve az anya közbenjáró erejét.