Teljes sokkban a világ: meghalt a Kaliforniába jöttem sztárja

Maghalt az egykori gyerekszínész, Floyd Roger Myers Jr., aki leginkább a Kaliforniába jöttem című sorozatban játszott szerepéről volt ismert.

A szívszorító hírt édesanyja, Renee Trice erősítette meg a TMZ-nek, és elárulta a halál okát is. Elmondása szerint fia, Floyd szerda hajnalban hunyt el szívrohamban marylandi otthonában.

Fresh Prince of Bel-Air star dies suddenly at home, mum confirms https://t.co/w05K46YViS pic.twitter.com/Oi08SfNp7x — The Mirror (@DailyMirror) October 30, 2025

Renee Trice a TMZ-nek így nyilatkozott:

„Myers szerda kora hajnalban halt meg marylandi otthonában, szívroham következtében.”

Elmondta azt is, hogy fia az elmúlt három évben már három szívrohamon is átesett. Azt is hozzátette, hogy előző este még beszélt a fiával.

A rajongók az X platformon fejezték ki gyászukat, miután szerdán értesültek Floyd halálhíréről. Egyikük ezt írta: „Szomorú hír, olyan fiatal volt, úgy éreztem, még sok fejezet állt volna előtte az életben,” míg egy másik hozzátette: „42 évesen meghalni túl korai... szeretetet küldök a családjának és rajongóinak.”

Tragikus módon, halála előtt néhány héttel ünnepelte lánya 10. születésnapját, amit egy Instagram-poszttal tett emlékezetessé:

Boldog 10. születésnapot a kislányomnak!! A buli lelke és mindig fényt hozol a szobába!! Annyira boldog vagyok, hogy az apukád lehetek – alig várom, mit hoz a következő 10 év, miközben figyelem, ahogy felnősz!! Szeretlek, és egész hétvégén ünneplünk, kislányom!! Apuci TyTy

– írja a Mirror.