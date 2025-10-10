Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katalin hercegné szívszorító vallomása: „Testileg jelen vagyunk, de lelkileg távol”

Katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:30
mentális egészségképernyőidőVilmos herceg
A digitális eszközök fénykorát éljük: mindent a telefonunk segítségével végzünk. erre hívja fel a figyelmet Katalin hercegné is a legújabb esszéjében.

Katalin hercegné új, személyes hangvételű esszéjében arra figyelmeztet, hogy a képernyők túlzott használata egyfajta „elszigetelődés-járványt” okoz, amely megbontja a családi élet harmóniáját.

Katalin hercegné
Katalin hercegné szavaival férje, Vilmos herceg is mélyen egyetértett Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

Katalin hercegné legújabb esszéjében a személyes időre hívja fel a figyelmet

 A „The Power of Human Connection in a Distracted World” című írást a Harvard orvosi karának professzorával, Robert Waldingerrel közösen jegyzi, és központi üzenete az emberi kapcsolatok erejéről szól.

Testileg jelen vagyunk, de lelkileg távol – képtelenek vagyunk igazán odafigyelni azokra, akik épp előttünk állnak

 – írja Katalin, aki szerint az okostelefonok és a számítógépek állandó figyelemelterelő forrássá váltak. Hangsúlyozza, hogy bár a digitális eszközök az összekapcsoltságot ígérik, valójában gyakran az ellenkezőjét érik el, és távolítanak egymástól. - áll az Express cikkében.

Az esszé szerint a családokban is érezhető ez a hatás: „Amikor a vacsoraasztalnál a telefonunkat nézzük, vagy e-mailekre válaszolunk, megvonjuk a másik embertől azt az alapvető szeretetformát, amit a figyelem jelent.” A hercegné arra biztat, hogy „nézzünk egymás szemébe, és legyünk igazán jelen” – mert szerinte az osztatlan figyelem és közös idő „a gyermekeink legnagyobb öröksége”.

Katalin évek óta az érzelmi és társas fejlődés fontosságát hangsúlyozza, különösen a gyermekévek első öt szakaszában. Az esszében tudományos kutatásokat idéz, amelyek szerint a korai, szeretetteljes emberi kapcsolatok nemcsak a lelki, hanem a testi egészségre is hosszú távon pozitív hatással vannak. Ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a modern társadalom egyre inkább az ellenkező irányba halad: nő a magány, az elszigeteltség, és a szülők is kevesebb figyelmet fordítanak gyermekeikre a technológiai zavaró tényezők miatt.

Az esszé egyik legfontosabb üzenete, hogy a kapcsolatainkba fektetett idő és figyelem a legértékesebb befektetés, amit egészségünk és boldogságunk érdekében tehetünk. „Ha csak egy dologba fektethetnénk, hogy mi és családunk is boldoguljunk, az a kapcsolatainkba való befektetés lenne” – írja. 

Ez nem csupán arról szól, hogy szeretetteljesebb környezetet teremtsünk gyermekeinknek, hanem arról is, hogy szeretetteljesebb világot építsünk.

A hercegné gondolatait férje, Vilmos herceg is megerősítette, aki korábban elárulta: három gyermeküknek nincsenek saját telefonjaik, mert „szigorúan tartják” a képernyőidő korlátozását. Katalin szerint a valódi emberi kapcsolatok ápolása nemcsak gyermekeink jövőjét, hanem a társadalom egészének jövőjét is meghatározza: „Nézz a szeretteid szemébe, és legyél teljesen ott – mert ott kezdődik a szeretet.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu