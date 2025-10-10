Katalin hercegné szívszorító vallomása: „Testileg jelen vagyunk, de lelkileg távol”

Katalin hercegné új, személyes hangvételű esszéjében arra figyelmeztet, hogy a képernyők túlzott használata egyfajta „elszigetelődés-járványt” okoz, amely megbontja a családi élet harmóniáját.

Katalin hercegné szavaival férje, Vilmos herceg is mélyen egyetértett Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné legújabb esszéjében a személyes időre hívja fel a figyelmet

A „The Power of Human Connection in a Distracted World” című írást a Harvard orvosi karának professzorával, Robert Waldingerrel közösen jegyzi, és központi üzenete az emberi kapcsolatok erejéről szól.

Testileg jelen vagyunk, de lelkileg távol – képtelenek vagyunk igazán odafigyelni azokra, akik épp előttünk állnak

– írja Katalin, aki szerint az okostelefonok és a számítógépek állandó figyelemelterelő forrássá váltak. Hangsúlyozza, hogy bár a digitális eszközök az összekapcsoltságot ígérik, valójában gyakran az ellenkezőjét érik el, és távolítanak egymástól. - áll az Express cikkében.

Az esszé szerint a családokban is érezhető ez a hatás: „Amikor a vacsoraasztalnál a telefonunkat nézzük, vagy e-mailekre válaszolunk, megvonjuk a másik embertől azt az alapvető szeretetformát, amit a figyelem jelent.” A hercegné arra biztat, hogy „nézzünk egymás szemébe, és legyünk igazán jelen” – mert szerinte az osztatlan figyelem és közös idő „a gyermekeink legnagyobb öröksége”.

Katalin évek óta az érzelmi és társas fejlődés fontosságát hangsúlyozza, különösen a gyermekévek első öt szakaszában. Az esszében tudományos kutatásokat idéz, amelyek szerint a korai, szeretetteljes emberi kapcsolatok nemcsak a lelki, hanem a testi egészségre is hosszú távon pozitív hatással vannak. Ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a modern társadalom egyre inkább az ellenkező irányba halad: nő a magány, az elszigeteltség, és a szülők is kevesebb figyelmet fordítanak gyermekeikre a technológiai zavaró tényezők miatt.

Az esszé egyik legfontosabb üzenete, hogy a kapcsolatainkba fektetett idő és figyelem a legértékesebb befektetés, amit egészségünk és boldogságunk érdekében tehetünk. „Ha csak egy dologba fektethetnénk, hogy mi és családunk is boldoguljunk, az a kapcsolatainkba való befektetés lenne” – írja.

Ez nem csupán arról szól, hogy szeretetteljesebb környezetet teremtsünk gyermekeinknek, hanem arról is, hogy szeretetteljesebb világot építsünk.

A hercegné gondolatait férje, Vilmos herceg is megerősítette, aki korábban elárulta: három gyermeküknek nincsenek saját telefonjaik, mert „szigorúan tartják” a képernyőidő korlátozását. Katalin szerint a valódi emberi kapcsolatok ápolása nemcsak gyermekeink jövőjét, hanem a társadalom egészének jövőjét is meghatározza: „Nézz a szeretteid szemébe, és legyél teljesen ott – mert ott kezdődik a szeretet.”