„Vilmos herceg jól választotta meg a királynőjét" - látványosan dúl a szerelem a Vilmos herceg és Katalin hercegné között

2025. október 06.
szerelemKatalin hercegnékirályi család
A rajongók szerint épp olyan szerelmesek, mint a kapcsolatuk elején. Vilmos herceg és Katalin hercegné egy játszótérátadáson jelentek meg.

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy játszótér átadásán jelentek meg, amely egy tragikus kimenetelű támadásnak állít emléket. A megjelent rajongók állítják: a szerelem még mindig tombol a walesi pár között.

Vilmos herceg és Katalin hercegné között még mindig lángol a szerelem Fotó: i-Images / Pool /  Northfoto

Vilmos herceg és Katalin hercegné igazi lelkitársak

A walesi herceg és hercegné megható jelenetet éltek át kedden Southportban tett látogatásuk során, amelyet több rajongó „lélekemelőnek” nevezett. Egy rövid beszéd után, amelyet Vilmos mondott el az új emlékjátszótér átadásán, a házaspár csendben egymás felé fordult, majd mosolyogva beszélgettek néhány szót – a jelenetet többen úgy kommentálták: 

Vilmos herceg jól választotta meg a királynőjét.

A királyi pár a nap folyamán előbb magánbeszélgetést folytatott azokkal a szülőkkel, akik elvesztették gyermekeiket a tavalyi szörnyű támadásban: a hatéves Bebe King, a kilencéves Alice da Silva Aguiar és a hétéves Elsie Dot Stancombe emlékére állított új játszótérnél tartottak megemlékezést. A látogatás során a herceg és a hercegné ellátogattak Elsie, Alice és Bebe iskoláiba is, ahol találkoztak az ott tanuló gyerekekkel és tanárokkal. Az új játszótér átadásán Vilmos láthatóan meghatódva mondta: „Ez a játszótér annak a szimbóluma, hogyan képes egy közösség összefogni, hogy valami pozitívat hozzon létre a gyerekek számára. Ez az emlékezés és a kitartás jelképe, bizonyíték arra, hogy a szeretet mindig felülkerekedik a tragédián.” - olvasható a Daily Mail cikkében.

A herceg külön köszönetet mondott a tanároknak, akik szerinte „mindent megtettek, hogy segítsenek meggyógyítani a gyerekeket”, valamint a szülőknek, akik „fájdalmuk ellenére is méltósággal és erővel” hoztak létre maradandó örökséget lányaik emlékére.

Kate a rendezvényen elegáns rózsaszín blúzt és szürke nadrágot viselt, és férje beszéde közben láthatóan büszkén fordult felé. Az interneten megosztott videóban a rajongók elragadtatva írták: „Igazi lelki társak”, „Elbűvölőek együtt”.

A támadás, amelyre a megemlékezés épült, 2024. június 29-én történt: egy 19 éves fiatal, Axel Rudakubana egy Taylor Swift-tematikájú táncórán támadt a gyerekekre, három kislányt megölve és nyolcat megsebesítve. Az elkövetőt idén januárban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, minimum 52 év letöltendővel.

Az emlékjátszótér létrehozására országos adománygyűjtés indult, amelyhez a királyi pár is hozzájárult. A befolyt összegből helyi jótékonysági szervezeteket és a három kislány emlékére létrejött alapítványokat is támogattak. A látogatás során Bebe édesanyja, Lauren King barátságkarkötőket ajándékozott Kate-nek és Vilmosnak, amelyekre kislánya nevét fűzte fel. A pár a nyilvánosság előtt is viselte ezeket – jelképesen is kifejezve együttérzésüket és támogatásukat a gyászoló családok felé.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
