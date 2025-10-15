Elolvadsz, ha megtudott mit engedett meg Katalin hercegné a gyerekeinek

Katalin hercegné nemrég egy különleges királyi eseményen mesélt arról, milyen „nagyon rendetlen” házi tevékenységbe fogtak bele Vilmos herceggel és gyermekeikkel, Györggyel, Saroltával és Lajossal.

Katalin hercegné és Vilmos herceg minőségi időt töltenek a gyermekeikkel

Fotó: Pool / i-Images / eyevine / Northfoto

Katalin hercegné még a rendetlenségtől sem tart, ha gyerekiről van szó

A walesi hercegi pár október 14-én meglepetésszerű látogatást tett az észak-írországi Craigavonban, a Long Meadow Cider almásfarmon. Amikor Katalin megpillantotta a gazdaság almapréselő gépét, mosolyogva megjegyezte:

Ezt mi is kipróbáltuk otthon kézi préssel. Egészen jó móka volt a gyerekekkel – bár nagyon rendetlenül nézett ki.

A hercegi pár híres arról, hogy aktívan részt vesz gyermekeik életében, és igyekszik minden szabadidőt velük tölteni – még a királyi teendőiket is félreteszik, ha a gyerekek iskolaszüneten vannak. - írja a People magazin.

Katalin köztudottan imád főzni és sütni, és korábban elárulta, hogy gyakran éjfélig fennmarad, hogy befejezze a gyerekek születésnapi tortáit. Vilmos herceg ezzel szemben öniróniával beszélt saját konyhai „tudományáról” a farmon tett látogatás során. A házaspár a Bramley Barn pékségében felhúzta a kötényt, és közösen készítettek almás-burgonyás kenyeret, a farm egyik specialitását. A látogatók és a személyzet nagy derültségére Vilmos herceg vicces megjegyzésekkel kommentálta saját próbálkozását. Amikor az egyik munkatárs arra kérte, hogy formálja kör alakúra a tésztát, Vilmos nevetve kérdezett vissza: „Kör alakúra?” – mire Katalin és a többiek is elnevették magukat. Majd tréfásan hozzátette: „Ha ebből az irányból nézed, kicsit körnek tűnik.” Amikor az egyik dolgozó megjegyezte, hogy inkább téglalapra hasonlít, Vilmos nevetve válaszolt: „Téglalap, természetesen – egy új fajta!” Ezután rápillantott felesége tésztájára, és elismerően kérdezte: „Hogy lett a tiéd ilyen szép kerek, az enyém meg inkább egy téglalap?”

A hercegi párt ismét jókedvű összhangban láthatták a jelenlévők – kézen fogva, nevetgélve és gyermekeikről beszélgetve. Katalin és Vilmos minden közös megjelenésükön természetes, közvetlen és játékos energiát sugároznak, amitől a rajongók még közelebb érzik magukat hozzájuk.