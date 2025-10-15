Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Számára végérvényesen véget ért a játék” – Vilmos herceg örökre száműzheti András herceget a királyi családból

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:30
Egyre nagyobb a felháborodás a botrányos András herceg körül, változásokat követelnek.
N.T.
A napokban látott napvilágot, hogy a 65 éves York hercege állítólag azt írta egy e-mailben Jeffrey Epsteinnek, hogy „ebben együtt vannak”, még azután is, hogy azt állította, megszakította a kapcsolatot a pedofíliáért elítélt férfival. András herceget ismét éles bírálatok érték a kiszivárgott információk nyomán, amelyek tovább árnyalják a bukott pénzemberrel való kapcsolatát.

Vilmos herceg és Katalin hercegné nem fog a rosszhírű András herceg szomszédságában élni Fotó: AFP

A legújabb botrány következményei között az is szerepelhet, hogy a herceget eltilthatják attól, hogy vadászatokat rendezzen királyi birtokokon – például Balmoralban vagy Sandringhamben –, valamint más „szórakoztató tevékenységektől” is. Ugyanakkor királyi szakértők szerint András, aki kétgyermekes apa, még segíthet helyreállítani saját és a királyi család hírnevét, ha gyors lépéseket tesz ennek érdekében.

„Itt az ideje, hogy végre vállaljon némi felelősséget. Tudom, hogy hozzászokott a személyzet állandó kiszolgálásához, de III. Károly nem András inasa. Ha valóban érez bármiféle szeretetet vagy tiszteletet a családja és a monarchia iránt, ha csak egy kicsit is törődik néhai édesanyja örökségének megóvásával, akkor magától távozna, nem pedig kényszer hatására”

– fogalmazott Sarah Vine, egy napilap publicistája.

Egyre nagyobb a nyomás András hercegen, hogy lépéseket tegyen, különösen annak fényében, hogy a közvélekedés szerint a walesi herceg, Vilmos várhatóan „hatalmas változásokat” fog végrehajtani majdani uralkodása idején. A 43 éves Vilmos a közelmúltban egy podcastban így fogalmazott:

„Élvezem a változást. Nem félek tőle, ez az, ami izgat – az a gondolat, hogy lehetőségem van változást hozni.”

Bár a Schitt’s Creek sztárjával, Eugene Levy-vel folytatott beszélgetés során nem utalt konkrét személyre vagy esetre, a leendő király szavai találgatásokhoz vezettek a királyi család szakértői körében. Sarah Vine újságíró így folytatta gondolatait a Daily Mail cikkében:  

„Ha ezt az András herceg kérdést nem oldják meg most, amikor a testvére – egy kedves, türelmes, engedékeny és megfontolt ember – van hatalmon, akkor majd Vilmos trónra lépése után kell megoldani. Természetesen nem állíthatom biztosan, de nem hiszem, hogy Vilmos herceg – vagy a walesi hercegné – túl sok megértéssel lenne a hírhedt szexkereskedők barátai és ismerősei iránt. És mivel Windsorban kívánják kialakítani az „örök otthonukat”, valóban el fogják nézni, hogy a rosszhírű András nagybácsi a szomszédban dorbézoljon?”

Vine még hozzátette:

„Alapvetően azonban András hercegnek meg kell értenie, hogy számára végérvényesen véget ért a játék. Olyan mértékben lejáratta magát, hogy puszta létezése is teherré vált a királyi család számára. Hosszú ideig rajongó édesanyja megóvta őt hibái következményeitől. De sajnos ő már nincs többé. Andrásnak mennie kell. Vagy folytatja úgy, mint eddig – egy arrogáns, önámító arisztokrataként –, vagy végre mélyen a tükörbe néz, és egyszer az életben meghozza a helyes döntést.”

András herceg mindvégig határozottan tagadta, hogy bármilyen jogsértést elkövetett volna – emlékeztet a Mirror

 

