Kimondták: 4 boldog év és 2 gyermek után vége a sztárpár házasságának

Kimondták Joe Jonas és Sophie Turner házasságának a végét. A válási papírokat a sztárpár 2023. szeptember 5-én adta be Flordiában, miután kapcsolatuk teljesen tönkrement. Arról, hogy egy floridai bíró kimondta a vissza nem fordíthatatlan tényt, az egykori szerelmesek számoltak be a közösségi oldalaikon, egy közlemény keretében.

Az egykori szerelmesek válása egy évet vett igénybe Fotó: Northfoto

Egy közlemény mindkettőnk részéről: négy csodálatos, házasságban töltött év után úgy döntöttünk, hogy békében, de véget vetünk a házasságunknak. Sok spekuláció láttott már napvilágot, hogy miért. De a lényeg: ez egy közös döntés volt és reméljük, mindenki tiszteli ezt, a magánéletünket és a gyermekeinket

- írták.

A floridai bíróság szeptember 10-én mondta ki a válást és a törvényeket betartva 20 napot adtak nekik a visszakozásra. Erre azonban ismerőseik nem látnak lehetőséget, mondván, hogy a 35 éves Disney-sztár, Joe Jonas és a 28 éves Trónok Harca színésznő, Sophie Turner békülésére semmi esély nincs, írja az UNILAD.

Az is kiderült a bírósági dokumentumokból, hogy a színésznő a szakításukról igazából a médiából értesült, miután házasságuk nagyon hirtelen romlott meg. Sőt, Sophie közölte, hogy ex-férje korábban rossz szándékkal volt gyerekeik irányába is. Volt ugyanis olyan, hogy szándékosan nem adta oda Sophie-nak a gyerekek útleveleit, hogy ne térjenek vissza Angliába New Yorkból. Épp ezért a színésznő egy korábbi, májusi interjúban így nyilatkozott a lányokkkal kapcsolatban: