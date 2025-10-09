Nem fogod kitalálni: ezt ette Jason Momoa Budán!

A Dűne legújabb részének budapesti forgatására készülő Jason Momoa is belekóstolt a magyar gasztronómiába: váratlanul betért a budai Gléda Vendéglőbe, ahol a hely specialitásait próbálta ki. A világsztárt egy barát ajánlása hozta el az étterembe, részben saját márkás vodkája promóciója miatt.

Jason Momoa az étterem személyzetével / Fotó: Arteregó

Ezt választotta Jason Momoa

És hogy mit választott Khal Drogo és Aquaman megformálója? Nem mást, mint igazi magyar klasszikust: marhapörköltet, majd desszertként a ház büszkeségét, a Gléda Csokoládétortát. A visszajelzése sem maradt el: Momoa elmondása szerint nagyon tetszett neki a hely, örömmel kóstolta a magyar ízeket, és jó eséllyel visszatér még a forgatás ideje alatt.

A vendéglő házigazdája és tulajdonosa, Deli János számára nem volt teljesen idegen érzés világsztárt fogadni: pályája londoni évei alatt olyan ikonikus helyeken dolgozott, mint Heston Blumenthal The Hind’s Head étterme, a Royal Oak Paley Street vagy a Michelin-csillagos Cliveden House. Olyan séfek mellett edződött, mint Garrey Dawson, Martin Blunos vagy Dominik Chapman, és közben olyan hírességeket szolgált ki, mint Chris Rea, Kylie Minogue, Sting, Roger Moore, Michael Caine vagy David Beckham. Most pedig Jason Momoa is csatlakozott ehhez a sorhoz.

„Tapasztalatom szerint a hírességek sokszor még jobban figyelnek a megítélésükre. Jason is rendkívül nyitott, közvetlen és barátságos volt – nálam minden vendég egyforma, és ő sem volt kivétel” – mondta a tulajdonos.

Ezt ette Jason Momoa / Fotó: Arteregó

Mi is az a Gléda?

A Gléda Vendéglő idén ősszel ünnepli fennállásának 7. évfordulóját a budai vendéglátás szívében. Az étterem két éve teljesen megújult, de továbbra is az őszinte, igazi budai vendéglátást képviseli, ahol az ételek mellett a környezet igényes kialakítása és a házigazda személyes figyelme is része az élménynek.

A családi vállalkozásként működő vendéglő nemrég elnyerte a rangos Gault&Millau gasztrokalauz elismerését is, amely egyből 1 sapkával jutalmazta. A Gléda így mára nemcsak a budai közönség kedvence, hanem a fővárosi gasztronómia egyik biztos pontja – és immár a hollywoodi sztárok útvonalára is felkerült.