Gólyahír: apa lett Chris Evans, titokban megszületett az első gyermeke

A TMZ közölte, hogy szombaton (október 25.) teljesen titokban megszületett Chris Evans és Alba Baptista első gyermeke. Az Amerika Kapitány-széria sztárja sehol sem osztotta meg a hírt, a portál onnan értesült a gyermekáldásról, hogy megnézték a sztárpár lakóhelyéhez tartozó születési adatokat, ekkor derült ki.

Alba Baptista és Chris Evans szülők lettek / Fotó: AFP

Egyelőre nem lehet tudni, hogy kisfia, vagy kislánya született Chris Evansnek, és arról sincsenek információk, hogy milyen nevet választottak a feleségével a kicsinek.

Chris Evans és Alba Baptista 2023-ban házasodtak össze, kicsi, privát ceremóniát tartottak. Nagyon féltik a magánéletüket, így szinte semmit sem lehet tudni róluk. Úgy tűnik, hogy Chris Evans hiába hatalmas világsztár a Marvel-filmeknek köszönhetően, nem kér a hollywoodi nyüzsgésből és a folyamatos figyelemből.