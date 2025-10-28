BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gólyahír: apa lett Chris Evans, titokban megszületett az első gyermeke

Chris Evans
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 16:52
amerika kapitánygólyahír
Hivatalos adatok buktatták le Chris Evanst és a feleségét.

A TMZ közölte, hogy szombaton (október 25.) teljesen titokban megszületett Chris Evans és Alba Baptista első gyermeke. Az Amerika Kapitány-széria sztárja sehol sem osztotta meg a hírt, a portál onnan értesült a gyermekáldásról, hogy megnézték a sztárpár lakóhelyéhez tartozó születési adatokat, ekkor derült ki.

96th Oscars Academy Awards - Vanity Fair Party
Alba Baptista és Chris Evans szülők lettek / Fotó: AFP

Egyelőre nem lehet tudni, hogy kisfia, vagy kislánya született Chris Evansnek, és arról sincsenek információk, hogy milyen nevet választottak a feleségével a kicsinek.

Chris Evans és Alba Baptista 2023-ban házasodtak össze, kicsi, privát ceremóniát tartottak. Nagyon féltik a magánéletüket, így szinte semmit sem lehet tudni róluk. Úgy tűnik, hogy Chris Evans hiába hatalmas világsztár a Marvel-filmeknek köszönhetően, nem kér a hollywoodi nyüzsgésből és a folyamatos figyelemből.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu