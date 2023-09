Nők milliói zokognak: elvette 16 évvel fiatalabb szerelmét Chris Evans

Mindig is óvta a magánéletét a nyilvánosság elől a Marvel-filmek sztárja, Chris Evans. Így sokáig azt sem lehetett tudni, hogy elrabolták a szívét, pedig Alba Baptistával már több, mint egy éve egy párt alkotnak. Most pedig úgy tűnik, a 42 éves sztár feleségül is vette 26 éves szerelmét egy meghitt, családias hangulatú szertartás keretei között.

Az esküvő - amelyen tilos volt a mobiltelefon - a sztár bostoni otthonában zajlott, és természetesen részt vettek rajta a Bosszúállók is, így nem hiányzott Robert Downey Jr., Jeremy Renner és Chris Hemsworth sem.

A pár januárban erősítette meg hivatalosan, hogy együtt vannak, Chris Evans posztolt róluk egy aranyos videót. A pletykák novemberben kezdődtek a párról, de akkor már úgy lehetett tudni, hogy egy éve együtt vannak. Egy barát azt nyilatkozta akkor, Evans családja rajong a fiatal színésznőért.

Egy 2022-es interjújában Chris Evans csak annyit árult el a magánéletéről, hogy boldog és kiegyensúlyozott, "elégedettnek érzi magát". Azt is elárulta, mindenképpen szeretne megnősülni, családra, gyerekekre vágyik.