Gyászba borult a rajongók szíve, elhunyt az ország kedvenc énekese

Halid Bešlić
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 18:20
A legenda 71 éves volt. Az énekes a hírek szerint már régóta egészségügyi problémákkal küzdött.
Nemrég érkezett a tragikus hír, hogy 71 éves korában elhunyt Halid Bešlić, a legendás bosnyák énekes. A hírek szerint Bešlić súlyos májproblémákkal küzdött, élete utolsó néhány hetét a Szarajevói Egyetem Klinikai Központjában töltötte, ahol kezdetben a Nefrológiai Osztályon, majd később az Onkológiai Osztályon kezelték. A menedzsere szeptemberben még úgy nyilatkozott, az énekes állapota javul, ám sajnálatos módon végül nem tudott felépülni. A halála előtt Halid még kiadott egy verset, amelyet feleségének, Sejdának címzett, akit a legnagyobb támaszának tartott.

Gyászolnak a rajongok, elhunyt a legendás énekes / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

71 éves korában elhunyt a legendás énekes

Halid Bešlić 1953. november 20-án született Vrapci faluban: szerény körülmények között nőtt fel, de a zene iránti szeretetének hála végül rendkívüli karriert futott be. A katonai szolgálatot követően Szarajevóba költözött, ahol elkezdett fellépni, majd később a jugoszláv zenei élet egyik legismertebb nevévé vált. 2009-ben súlyos közúti balesetet szenvedett, amelyben elvesztette az egyik szemét, ám az erejének és odaadásának köszönhetően gyorsan visszatért a színpadra. 

Halid Bešlić ezt követően is a balkáni zene egyik hatalmas ikonja marad, generációkon átívelő örökséggel

 - írja a Telegrafi.

 

