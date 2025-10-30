Zokognak a rajongók: elhunyt a népszerű DJ

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 14:32
Rádiós csatornája közölte a tragikus hír. Nagy a titkolózás a DJ halála kapcsán.
K. C.
A szerző cikkei

Lesújtó hírt közöltek nemrég. Egy igazi rádiós legendával lett kevesebb. Elhunyt a philadephiai rádiós DJ, Pierre Robert. 

Elhunyt a népszerű DJ
Elhunyt a népszerű DJ / Fotó: Freepik

A TMZ információi szerint Robertet szerdán találták holtan az otthonában. A tragédia kapcsán egyelőre nagy a titkolózás, még nem közölték a halál pontos okát. 

Robert eredetileg Kaliforniából származott. Karrierjét San Franciscóban kezdte, majd később Philadelphiába költözött, és 1981-ben a WMMR rádiójánál kezdett. A műsorvezető Phillyben barátságos személyiségével szerzett hírnevet magának, később pedig a város élőzenei színterének alappillére lett. Robert imádott jótékonykodni, több különféle adománygyűjtésben és megmozdulásban is részt vett.

Munkásságát, tudását és értékességét pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a DJ végül egy csillagot is megszerzett magának a Philadephia Music Allience Walk of Fame-en. 

A közkedvelt Dj, Pierre Robert hetven évesen hajtotta örök álomra a fejét. 

