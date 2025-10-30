Összetörte a gyász az űrhajóst, elvesztette imádott feleségét

Gyászba borult a híres űrhajós, Buzz Aldrin, miután elhunyt szeretett felesége, Anca Faur.
Faur 66 éves korában hunyt el, gyászjelentését családja tette közzé, hozzátéve, hogy békés körülmények között távozott fia és férje jelenlétében.
Aldrin felesége október 28-án hunyt el, hátrahagyva 95 éves férjét és fiát, Vlad Ghenciu-t. A pár 2023-ban házasodott össze egy kaliforniai szertartás keretében, amelyet az űrhajós 93. születésnapján tartottak.
Anca Faur elismert vegyészmérnök volt, aki PhD-fokozatát a Pittsburghi Egyetemen szerezte. Dolgozott pénztárosként, de ügyvezető alelnökként is tevékenykedett.
Bár a párt ritkán lehetett nyilvánosan együtt látni, Faur folyamatosan támogatta Aldrin-t a munkájában. Egy interjúban Aldrin azt is elmondta, hogy Faur volt az, akitől inspirációját és energiáját merítette munkáját illetően- írja az Origo.
A híres űrhajós ezekkel a szavakkal búcsúzott szerelmétől:
Olyan szerencsés vagyok, hogy megtaláltam és feleségül vettem életem szerelmét. Minden együttlétünk boldogságot hozott. Nagyon hiányozni fog.
