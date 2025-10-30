Összetörte a gyász az űrhajóst, elvesztette imádott feleségét

Gyászba borult a híres űrhajós, Buzz Aldrin, miután elhunyt szeretett felesége, Anca Faur.

Faur 66 éves korában hunyt el, gyászjelentését családja tette közzé, hozzátéve, hogy békés körülmények között távozott fia és férje jelenlétében.

A híres űrhajós élete szerelmét vesztette el

Aldrin felesége október 28-án hunyt el, hátrahagyva 95 éves férjét és fiát, Vlad Ghenciu-t. A pár 2023-ban házasodott össze egy kaliforniai szertartás keretében, amelyet az űrhajós 93. születésnapján tartottak.

Anca Faur elismert vegyészmérnök volt, aki PhD-fokozatát a Pittsburghi Egyetemen szerezte. Dolgozott pénztárosként, de ügyvezető alelnökként is tevékenykedett.

Bár a párt ritkán lehetett nyilvánosan együtt látni, Faur folyamatosan támogatta Aldrin-t a munkájában. Egy interjúban Aldrin azt is elmondta, hogy Faur volt az, akitől inspirációját és energiáját merítette munkáját illetően- írja az Origo.

A híres űrhajós ezekkel a szavakkal búcsúzott szerelmétől:

Olyan szerencsés vagyok, hogy megtaláltam és feleségül vettem életem szerelmét. Minden együttlétünk boldogságot hozott. Nagyon hiányozni fog.