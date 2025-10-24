"Nem tudom, ki az az idióta, aki elindította az álhíreket" - kiakadt a pletykákra Brigitte Bardot

A francia filmsztár, Brigitte Bardot a közösségi médiában reagált a róla terjedő pletykákra, és tagadta azokat az állításokat, amelyek szerint meghalt.
A francia színésznő az X-oldalán keresztül cáfolta Aqababe influenszer állítását, aki egy időközben törölt posztban a halálhírét jelentette be.
Nem tudom, ki az az idióta, aki elindította az álhíreket az eltűnésemről, de tudjátok meg: jól vagyok, és egyáltalán nem tervezem, hogy lehajtsam a fejem.
- írta franciául a 91 éves Bardot.
Bardot képviselője ismét megerősítette a Metro kérdésére, hogy minden rendben van a színésznővel. Aqababe, polgári nevén Aniss Zitouni, eredeti posztjában azt állította, hogy exkluzív információi vannak a sztár feltételezett haláláról.
A koporsóját a 09-es megye Saint-Paul-de-Jarrat településén rendelték meg. Egy ikon távozott, maga mögött hagyva felejthetetlen örökséget és mély nyomot a franciák szívében.
- írta már törölt posztjában.
Még azután is, hogy Bardot nyilvánosan cáfolta a halálhírét, az influenszer kitartott az állításai mellett, azt állítva, hogy nem is Bardot kezeli a saját fiókját.
Töröltem az exkluzív posztom Brigitte Bardot haláláról. Nem ő kezeli az oldalát, majd meglátjátok, amikor a sajtó hivatalosan bejelenti a halálát.
A pletykák azután érkezett, hogy a múlt héten arról számoltak be, hogy Bardot kórházba került. A színésznőn egy beavatkozást hajtottak végre, amely jól sikerült, és bejelentették, hogy hazatért a kórházból, jó állapotban van. Egy korábbi francia lap aggasztónak nevezte Bardot egészségügyi állapotát, de a sztár csapata közleményben tisztázta, hogy nincs ok aggodalomra, és már otthon lábadozik.
