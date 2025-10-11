Pánik a koncerten: videón a pillanat, így rántották be a közönség közé az énekesnőt

Koncert közben rántották be a tömegbe Billie Eilish-t, aki jelenlegi turnéjával utazza körbe a világot. A rémisztő eset pánikhangulatot keltett a stadionban.

Billie Eilish-t a koncert közepén ragadta meg egy férfi, és rántotta be a tömegbe Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Veszélyes koncert: Billie Eilish a tömegben végezte

Billie Eilish-t egy koncertlátogató ragadta meg, miközben a rajongókat köszöntötte a korlátnál 2025. október 9-én, Miamiban. A kilencszeres Grammy-díjas énekesnőt, 23 éves sztárt a ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour’ második állomásán kapták lencsevégre, első alkalommal élőben a tokiói, augusztus 17-i fellépése óta. A videókon jól látszik, hogy Eilish-t a rajongókkal való találkozás közben hirtelen a tömegbe rántják a korlátnál – írja a LADbible.

Az énekesnő a tömeg előtt sétált és futott el, pacsizott a rajongókkal, amikor egy férfi fekete kapucnis pulóverben és baseballsapkában berántotta őt a tömegbe. Szerencsére Billie pár másodpercen belül kiszabadult, amikor a biztonsági csapata közbelépett.

A koncertlátogató Drew Wintjen, aki a megdöbbentő pillanatot felvette, a People magazinnak így idézte fel a történteket: „Őrület volt az egész. Utálom, hogy valaki ilyet tesz egy ilyen királynővel.”

A rajongók a közösségi médiában azonnal reagáltak az esetre:

Ezért teljesen megértem, miért utasítanak vissza egyes előadók bizonyos interakciókat a közönséggel, mert ez rettentően ijesztő!

Egy másik rajongó hozzátette: „Teljes őrület. Én tíz éve Tony Bennett/Lady Gaga koncertjén voltam, és ott is próbálta valaki elkapni a színpadon, mivel nem volt korlát. El sem tudom képzelni, hogy valaki a tömegbe menjen koncert közben, mert még a biztonságiak mellett is történhet ilyesmi. Remélem, Billie jól van.”

A videókat látva sokan dicsérték a “piros kendős lányt”, aki az állítólagos elkövető után futott:

Ez ijesztő. Remélem, nem sérült meg. Piros kendős lány, menő vagy, hogy utána futottál a mocskos alaknak.

Ez nem az első eset, hogy Eilish-t támadás érte: 2024 decemberében a ‘What I Was Made For’ című dal előadása közben egy színpadra behajított karkötővel dobták fejbe. A videókon látható, hogy az énekesnő folytatta a dalt, később pedig visszadobta a tárgyat a tömegbe.