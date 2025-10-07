Taylor Swift szerint ez a rajongói elmélet megdöbbentően sértő

Taylor Swift köztudottan szereti a rajongóit, különleges odafigyeléssel kezeli őket. Azonban vannak pillanatok, amikor egy kicsit megharagszik rájuk. Most egy az általuk kitalált elmélet verte ki a biztosítékot a világ legnépszerűbb énekesnőjénél.
A 35 éves popsztár, Taylor Swift neve körül szinte folyamatosan keringenek a legvadabb összeesküvés-elméletek. Az énekesnőt már vádolták azzal is, hogy titkos kormányzati „pszichológiai művelet”, miután 2023-ban az Év Embere címet nyerte el. Mások egyenesen az Antikrisztusnak nevezték, sőt volt, aki azt állította, hogy jegyességét az NFL-sztár Travis Kelce-vel maga a Sátán irányítja, hogy Swift „megszülje az Antikrisztust” és elhozza az apokalipszist – mindezt a világkörüli turnéja közepette. De Taylor szerint nem ezek a legbántóbb feltételezések – az efféle őrült teóriák inkább megmosolyogtatják. Van azonban egy rajongói elmélet, amit „megdöbbentően sértőnek” tart. - írta az Unilad.
A BBC Radio 2 „Scott Mills Breakfast Show”-jában a műsorvezető megkérdezte tőle, igaz-e, hogy legújabb albuma, The Life of a Showgirl, lesz az utolsó, mert házasságkötése után visszavonul. „Láttam, hogy néhány rajongó azt írta: ‘Meg fog házasodni, gyereket vállal, és ez lesz az utolsó albuma’” – mondta Mills.
Swift nevetett, majd határozottan reagált:
Ez egy megdöbbentően sértő dolog. Az emberek nem azért házasodnak, hogy feladják a munkájukat.
Hozzátette: „A zene számomra nem csak munka, hanem része annak, aki vagyok.” A műsorvezető közbevágott, hogy a rajongók valószínűleg csak „pánikoltak”, mire Swift elmosolyodott: „Ó, tudom, hogy szeretnek pánikolni néha. De imádom azt az embert, akivel együtt vagyok, mert ő szereti, amit csinálok. Látja, mennyire kiteljesít, ha alkothatok, ha zenét írhatok.”
Ez a legklasszabb dolog Travisben – annyira szenvedélyes abban, amit csinál, hogy az én szenvedélyem is összeköt minket. Soha nem lesz olyan, hogy azt mondja: ‘Zavar, hogy még mindig zenélsz, pedig tudtam, hogy ez az életed.’
Swift szerint semmi sem áll távolabb tőle, mint a visszavonulás: „Mindketten ugyanazt csináljuk, csak más módon. Mindketten három és fél órás előadásokat tartunk NFL-stadionokban. Amikor én ott vagyok, az öltözőmben készülök a show-ra – ő pedig az öltözőben a meccsre. Neki ez a játék, nekem az előadás. Csak másképp nevezzük.”
Taylor Swift és a Kansas City Chiefs sztárja, Travis Kelce 2023 nyarán vállalták fel kapcsolatukat, és idén augusztusban jelentették be eljegyzésüket. A világsztár azonban egyértelművé tette: a házasság nem jelenti karrierje végét – „a zene az, ami életben tart, és amiért mindig színpadon akarok maradni.”
