20 év után válik a sztárpár, forgatás közben ejtett teherbe fiatal lányt a sármos színész

Csak megjátszotta a féltékenységet a színész, hogy ezzel elterelje magáról a figyelmet? Kevin Costner a Yelowstone forgatásán lépett félre. Kevin Costner és Christine Baumgartner 2004-ben házasodtak össze, három gyerekük született, ám nemrég a válás mellett döntöttek, amelynek valódi okára csak most derült fény - írja a Life.

Kevin Costner félreléphetett

Kevin Costner botrányba keveredett

Kevin Costner állítólag azért hagyta ott a Yellowstone című sorozatot, mert hatalmas botrányba keveredett. Úgy tudni, a színész a forgatás során egy helyi montanai lánnyal került közelebbi kapcsolatba, sőt, teherbe is ejtette. Lapinformációk szerint ez az oka annak is, hogy Christine Baumgartner elvált a színésztől. A válás nem volt békés, úgy tudni, a pár tagjai még az edényeken is veszekedtek egymással.

Csak megjátszotta a féltékenységet

Korábban Kevin Costner azt állította, hogy arra gyanakszik Christine megcsalja őt a szomszédjukkal, Josh Connorral, utólag többen úgy vélik, ez nem volt igaz, csak a saját félrelépéséről akarta elterelni a gyanút.

Hatalmas gyerektartást fizet Costner

Botrányokkal tarkított jogi procedúrát követően eldőlt, mennyi gyerektartás fizetésére kötelezték Kevin Costnert. A színész havi 63 209 dollárt (ami körülbelül 22 millió forintnak fele meg) fizet Christine Baumgartnernek. A volt párnak három gyermeke van, a 16 éves Cayden, a 14 éves Hayes és a 13 éves Grace. A Christine-nek megítélt pénz óriási összeg, ám Costner így is jól járt, ugyanis júliusban még úgy volt, hogy 129 755 dollárt kell fizetnie, exe pedig 175 ezer dollárt követelt, mondván a gyerekeiknek a DNS-ében van a luxusélet és nem szeretné, ha lejjebb kellene adniuk az igényeikből.