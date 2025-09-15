Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Megjelent a Vaják új évadának előzetese, a rajongók teljesen kiakadtak rajta

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 16:50
Sokan úgy vélik Henry Cavill távozása lesz a bukása a sorozatnak. Liam Hemsworth lesz az új Vaják.
Napvilágot látott a nagy sikerű sorozat, a Vaják negyedik évadának előzetese, azonban a rajongói reakciók elmaradtak a várakozástól. Köztudott ugyanis, hogy a főszereplő személyében változás történt: Henry Cavillt ugyanis Liam Hemsworth váltja a legújabb részekben, amelynek megjelenési dátuma október 30-a lett.

Hiányzik a Vaják szerepéből a rajongóknak Henry Cavill
Hiányzik a Vaják szerepéből a rajongóknak Henry Cavill. Fotó: Netflix

A legújabb, nemrég napvilágot látott előzetest látva a sorozat rajongói ugyanis inkább azt érezték, hogy a pár perces rövid klipp inkább egy rajongói feldolgozása az egész műnek, mintsem egy inkább kedvcsináló hivatalos promo anyag. Épp ezért, habár akadnak olyanok is, akik még hajlandóak esélyt adni a Vajáknak, többen úgy jósolják Henry Cavill távozásával komolyan esni fog a sorozat nézettsége. 

Ezért változott a Vaják szerepkiosztása:

A hírek szerint a cserét nem más okozta, minhogy Henry Cavill és a producerek nem értettek egyet a sorozat tartalmával és a karaktere szerepével kapcsolatban.

(via)

 

