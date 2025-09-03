Megható képsorok: szakasztott mása a lánya a tragikusan elhunyt sztárnak

New Yorkban kapták lencsevégre múlt csütörtökön Matilda Ledgert, a tragikusan fiatalon elhunyt sztár, Heath Ledger lányát. Ezekből világosan kitűnik, hogy az alma nem esett messze a fájától: a 19 éves lány szakasztott mása a néhai ausztrál színésznek.
Matildát egy laza farmerszoknyába és fekete trikóba öltözve látták, mialatt egymagában vásárolt. Később biciklivel haladt keresztül a városon, mielőtt meglátogatott egy helyi ruhaboltot és egy közeli kávézót.
A fiatal lány mindössze kétéves volt, amikor az édesapja 2008. január 22-én elhunyt véletlen túladagolásban. Édesanyja, Michelle Williams - aki 2004 és 2007 között élt párkapcsolatban Heath Ledgerrel - , úgy döntött, hogy távol tartja Matildát a reflektorfénytől. A színésznő egyébként 2020-ban feleségül ment Thomas Kail színházi rendezőhöz, akitől még két gyermeke született - írja a Daily Mail.
