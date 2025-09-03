Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Megható képsorok: szakasztott mása a lánya a tragikusan elhunyt sztárnak

Heath Ledger
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 12:15
hasonlóságlányaszínész
A 19 éves lányt az utcán kapták lencsevégre.
Bors
A szerző cikkei

New Yorkban kapták lencsevégre múlt csütörtökön Matilda Ledgert, a tragikusan fiatalon elhunyt sztár, Heath Ledger lányát. Ezekből világosan kitűnik, hogy az alma nem esett messze a fájától: a 19 éves lány szakasztott mása a néhai ausztrál színésznek.

'10 Things I Hate About You' by Gil Junger, USA, 1999.
Kiköpött mása a tragikusan elhunyt színésznek a lánya / Fotó: KPA Honorar & Belege

Matildát egy laza farmerszoknyába és fekete trikóba öltözve látták, mialatt egymagában vásárolt. Később biciklivel haladt keresztül a városon, mielőtt meglátogatott egy helyi ruhaboltot és egy közeli kávézót. 

A fiatal lány mindössze kétéves volt, amikor az édesapja 2008. január 22-én elhunyt véletlen túladagolásban. Édesanyja, Michelle Williams - aki 2004 és 2007 között élt párkapcsolatban Heath Ledgerrel - , úgy döntött, hogy távol tartja Matildát a reflektorfénytől. A színésznő egyébként 2020-ban feleségül ment Thomas Kail színházi rendezőhöz, akitől még két gyermeke született - írja a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
