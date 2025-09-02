Ma ünnepelné 77. születésnapját Oszter Sándor, így emlékszik rá lánya, Oszter Alexandra

Lassan már négy éve, hogy elhunyt a színészóriás, akit Rózsa Sándorként ismert és szeretett meg az ország 1971-ben. Oszter Sándor nevéhez a kegyetlen betyár szerepén kívül számtalan legendás alakítás kötődik, de nem csak a színpadon, a filmekben, de magánéletében is szép örökséget hagyott maga után. Ma, a 77. születésnapján lányával, Oszter Alexandrával emlékeztünk meg a színművészről.

Oszter Sándor lánya, Alexandra ma gyertyát gyújtott édesapja születésnapján (Fotó: Szabolcs László)

Alexandra azt mondja, a fájdalom, ami édesapja halála óta átszövi mindennapjait, nem múlik el, csak megtanult vele együtt élni. Oszter Sándor színművész lánya nagy szeretettel ápolja édesapja emlékét, szeretné, ha nem merülne feledésbe neve.

„Én ma reggel, a 77. születésnapján gyertyát gyújtottam édesapám emlékére” – mondta a Borsnak Oszter Alexandra, akinek festményeiből nemrég nyílt kiállítás Balatonfüreden.

Emlékszem, régen édesapám születésnapján hatalmas partik voltak nálunk, előfordult, hogy száz vendég ünnepelte őt. Én gyermekként nagyon szerettem ott lenni, nagyon izgalmasnak tartottam, előfordult, hogy műsort is adtak a tiszteletére. Mindig nagyon finom ételekből lehetett válogatni, és arra is emlékszem, hogy rendkívül elegánsak voltak ezek a partik. A legemlékezetesebb az 50. születésnapja volt, akkor egy repülő egy molinót húzott maga után, amin az állt: Boldog születésnapot Oszter Sándor!

Az elhunyt Oszter Sándor felesége és egyetlen gyermeke együtt ápolják a színészlegenda emlékét (Fotó: Szabolcs László)

Failoni Donatella: „Ez a nap mindig nehezebb, mint a többi!”

Oszter Sándor és zongoraművész felesége több, mint 40 évig voltak házasok. Failoni Donatella korábban többször beszélt arról, hogy a színész volt élete szerelme még akkor is, ha nem volt könnyű vele élni. De a hiánya sokkal nehezebb.

„Hatalmas űrt hagyott maga után, mai napig hiányzik. Nehéz volt megtanulni nélküle élni, de szerencsére a lányomékkal nem sokkal utána összeköltöztünk, Alexandra, a férje és az unokám hoztak újra színt az életembe! De ez a nap, a férjem születésnapja mindig nehezebb, mint a többi, főleg, hogy az enyém három nappal korábban van, régen mindig együtt ünnepeltük!”