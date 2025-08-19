UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Örökre börtönbe kerülök” – Pokoli pánik! Matt Damon majdnem meghalt

Matt Damon
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 20:15
fuldoklásHeimlich-fogásJimmy Kimmel
A műsorvezető egy drámai esetről számolt be, ami az otthonában történt. Jimmy Kimmel megmentette a fuldokló Matt Damon-t.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Good will hunting sztárja hajszál híján életét vesztette egy vacsorán Jimmy Kimmel otthonában, amikor egy félrenyelt sertésborda megakadt a torkán. A vendégek először pánikba estek, végül Jimmy Kimmel egy teljesen hétköznapi módszer segítségével mentette meg Matt Damon életét. 

Matt Damon majdnem megfulladt egy sertésborda falattól
Még a Matt Damon filmekben sincs olyan izgalom, mint Jimm Kimmel vacsoráján (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Matt Damon majdnem meghalt Jimmy Kimmel vacsoráján

Jimmy Kimmel a Variety-nek mesélte el a drámai esetet, ami egy baráti vacsorán történt az otthonában. Matt Damon éhesen, kissé késve érkezett meg, és mohón látott neki az ételnek, a műsorvezető híres sertésbordájának. A probléma pedig akkor kezdődött, amikor egy darab hús megakadt a torkán, és hiába próbált megszabadulni tőle, nem sikerült. 

Egyszer csak rám nézett, és azt mondta: 'Elakadt. Nem tudom lenyelni!'

A helyzet hamar életveszélyessé vált. Matt Damon nem kapott levegőt, és hosszú perceken át küzdött a fulladással.

A vacsoravendégek pánikba estek

Jimmy Kimmel és Matt Damon testvére, Kyle Damon azonnal megpróbálták alkalmazni a jól ismert Heimlich-manővert, de nem jártak sikerrel.

Egyszerűen túl mélyen volt. Nem mozdult.

A színész arca egyre vörösebb lett. A vacsora vendégek Jimmy Kimmellel együtt pedig egyre jobban bepánikoltak. 

Azt gondoltam, ha ebben a házban hal meg, örökre börtönbe kerülök. Muszáj volt megoldani valahogy.

Youtube-on találták meg a megoldást

Mivel semmi sem működött, Jimmy  Kimmel az internethez fordult, és egy YouTube-videóban találta meg a megoldást. A videómegosztó portálon azt a tanácsot találta, hogy kenyeret kell ilyenkor adni a fuldoklónak, ami meglepő módon segített a helyzeten:

Meglepő módon ez működött, a kenyér lenyomta az elakadt húsdarabot, és Matt végre fellélegezhetett. A kenyér mentette meg az életét. Komolyan mondom, ilyen még nem történt velem.

Jimmy Kimmel a Youtube segítségével mentette meg Matt Damon életét
Jimmy Kimmel a YouTube segítségével mentette meg Matt Damon életét (Fotó: Dee Cee Carter / Northfoto)

Matt Damon és Jimmy Kimmel barátsága jobban elmélyült

Matt Damon és Jimmy Kimmel barátsága Hollywood-szerte ismert, még ha a közönség gyakran csak az egymás ugratásában látja a kapcsolatuk lényegét. Mindez 2005-ben kezdődött, amikor Kimmel a műsorában rendszeresen zárásként elnézést kért Damon-tól azzal a szöveggel: 

Sajnálom, Matt Damon, lejárt az időnk.

Matt Damon ugyanis akkoriban még sosem szerepelt a műsorban, így a szöveg puszta gegnek indult, de hamar kultikussá vált. A poénra a színész is rátett egy lapáttal, amikor megjelent Jimmy Kimmel műsorában, ahol úgy tett, mintha megsértődve faképnél hagyná a műsorvezetőt. A mostani eset után, vagyis, hogy Jimmy Kimmel megmentette Matt Damon életét, azonban már nem kérdés, hogy a kettejük barátsága sokkal mélyebb, mint amit a közönség a viccelődésükből lát. 

 

 

