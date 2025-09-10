Gólyahír! Babát vár mindenki kedvenc sorozatának sztárja

Örömhír fogadta Úrsula Corberó, a spanyol színésznő rajongóit kedden a sztár közösségi oldalán, miután a közkedvelt sztár elárulta, hogy első gyermekét várja partnerével, Chino Darínnal.

Babát vár a népszerű sorozatsztár / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A nagy pénzrablás sztárja az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen már kerek pocakkal látható. A kép mellé a színésznő azt írt:

Ez nem AI!

-, vagyis, hogy a fénykép nem hamisítvány, valóban kisbabát vár.

A 36 éves színésznő egyébként korábban már megnyílt az anyaságról: akkor elárulta, mindig is fiatal anyukának képzelte el magát, ám az élet végül felülírta ezeket az elképzeléseket.

Mindig nagyon fiatal anyaként képzeltem el magam, de aztán rájöttem, hogy a valóság egészen más, és az évek egyre csak telnek

- mondta el Úrsula Corberó, elismerve, hogy az élet diktálta tempó és a karrierje követelményei átalakították a korábbi elképzelését a fiatal anyává válásról - írja a HOLA!