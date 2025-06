Netflix spanyol dömping 2025-ben: ezekre számíts!

Az Origo információi alapján 10 sikeres év után komoly tőkeinjekciót kap a spanyol filmgyártás, amely 1 milliárd eurót, azaz 1,14 milliárd dollárt jelent a helyi film- és sorozatkészítésbe 2029-ig bezárólag. A portál beszámolója szerint az elmúlt évtized sikersorozatai, mint az Elite, A nagy pénzrablás, a Berlin vagy az Alfahímek, meggyőzték a streaming vezetőit arról, hogy érdemes növelni a saját gyártású produkciók számát, ami többezer munkahelyet teremt a helyi filmeseknek is. Az Origo szerint a következő spanyol szériák várhatók idén a Netflixen.

A Netflix egyik új nagy dobása a Billionaires’ Bunker lesz (Fotó: Imdb)

Ezek a 2025-ös sorozatok lesznek a Netflix kínálatában

Alex Pina a Nagy pénzrablás után a három évados Sky Rojo című sorozattal aratott nagy sikert. Következő nagy projektje – a Berlin következő évada mellett – a Billionaires’ Bunker, amely a 2020-as évek elején kitört globális világjárvány utáni időszakban játszódik mutat rá az Origo cikke. A sorozatban számos szereplő visszatér a Nagy pénzrablásból, és egy kitalált világban találjuk magunkat, ahol a harmadik világháború kitörése fenyeget. A leggazdagabbak luxusban élnek, miután visszavonulnak egy Kimera Underground Park nevű földalatti bunkerbe. A portál szerint a sorozat azt vizsgálja, milyen dinamikák alakulnak ki, amikor a gazdagok és hatalmasok egy kis, zárt térben élnek együtt. A Billionaires’ Bunker ősszel kerülhet a Netflix képernyőjére.

A City of Shadows igazi bűnügyi csemege lesz (Fotó: Netflix)

Megégett holttest Gaudí művének a homlokzatán

A 2024 végén bemutatott City of Shadows a népszerű Milo Malart-saga első regényének adaptációja írta meg az Origo. A hivatalos szinopszis szerint egy borzalmas bűncselekmény rázta meg a La Pedrera – Casa Milà ikonikus épületét: egy megégett holttest jelent meg Gaudí művének homlokzatán. Milo Malart felügyelőt, akit korábban fegyelmezetlenség miatt felfüggesztettek, visszahívják Barcelonába, hogy Rebeca Garrido alfelügyelővel együttműködve felderítsék az ügyet. A sorozatot Jorge Torregrossa rendezi.

Az Olympo sorozatban fiatal sportolók drámáit követhetjük nyomon (Fotó:Imdb)

Meghökkentő szerelmi és családi drámák

Az Origo cikke szerint az Elite folytatásaként vagy örököseként is értelmezhető az Olympo című sorozat, amely a legjobb fiatal sportolók életét követi nyomon. A történet középpontjában egy rangos High Performance Center áll, ahol a fiatal tehetségek kemény edzéseken vesznek részt, és a legmagasabb szinteken versenyeznek. A széria nemcsak a sportolók felkészülését mutatja be, hanem a háttérben zajló szerelmi és családi drámákat is. A sorozat rendezői között Marçal Forés, Daniel Barone, Ibai Abad és Ana Vázquez szerepelnek, a forgatókönyvet pedig Ibai Abad, Alba Lucio, Jan Matheu és Laia Foguet jegyzik.