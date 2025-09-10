Catherine Zeta-Jones kínos helyzetbe került – Magyarázkodik a világsztár

Catherine Zeta-Jones sokkolta rajongóit a Late Night with Seth Meyers című műsorban, amikor egy rajongóval való találkozására emlékezett vissza, és egy sokak szerint elfogadhatatlan megjegyzést tett.

Catherine Zeta-Jones ártatlannak tűnő története a közösségi médiában egészen más reakciókat váltott ki

Catherine Zeta-Jones kínos poénja egy kiskorú rajongóról

Az Oscar-díjas színésznő a Late Night with Seth Meyers című talkshow vendégeként mesélte el, amikor egy 12 éves rajongójával találkozott egy golfpályán. És bár a történetet ártatlan anekdotának szánta, egyetlen mondat miatt komoly kritikák érték őt a közösségi médiában. Catherine Zeta-Jones elmesélte, hogy férjével, Michael Douglas színésszel épp golfoztak, amikor odalépett hozzájuk egy fiatal fiú, és autogramot kért. A színésznő elmondása szerint a kisfiú mindössze 12 éves volt, ő pedig tréfásan megjegyezte:

Haha, amikor én 70 leszek, ez a kisfiú már 33 lesz.

A történet ezen pontján a műsorvezető, Seth Meyers is elnevette magát, és megkérdezte.

Michael tudja, hogy te így számolsz fejben?

A Wednesday Morticia Addams-e erre annyit felelt.

Azt hiszi, a golfpályán jár az eszem.

A poén ott, akkor még megmosolyogtatónak tűnt, ám a közösségi médiában egészen más reakciókat váltott ki.

A rajongók rögtön szétszedték a színésznőt

Catherine Zeta-Jones megjegyzése heves reakciókat váltottak ki a rajongókból. Véleményük szerint nem helyénvaló, hogy ilyen módon beszéljen egy fiatal fiúról. Néhány kommentelő azt írta, hogy ha ugyanezt egy férfi híresség mondta volna egy fiatal lányról, már most óriási botrány tört volna ki. Egy másik pedig úgy fogalmazott, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan. És bár sokan kritizálták Catherine Zeta-Jonest, akadtak olyanok is, akik szerint a megjegyzés csupán ártalmatlan vicc volt.

A Wednesday című sorozattal a színésznő rajongótábora egy új generációval is bővült

Catherine Zeta-Jones meghódított egy új generációt

Catherine Zeta-Jones karrierjét egyelőre nem befolyásolta a botrány. A Wednesday második évada továbbra is hatalmas siker, és Jones népszerűsége töretlen. Az Oscar-díjas színésznő ráadásul úgy véli, hogy az Addams Family című filmből készült sorozattal egy teljesen új generációt is meghódított.