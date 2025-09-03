Horgászni ment a szerető családapa, bedagadt bokája, percek múlva az életéért küzdött

Egy 38 éves floridai apa, Ben West, az életéért küzd a kórházban, miután egy családi horgásztúrán halálos húsevő baktériummal, a Vibrio vulnificus-szal fertőződött meg. Az eset drámai példája annak, hogy milyen gyorsan válhat végzetessé egy látszólag ártatlan fertőzés.

Az apa életéért sokáig küzdöttek.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Ben augusztus 23-án indult el családjával Port St. Joe-ba, ahol rákot és halat fogtak. A horgászat után hamarosan erős égő fájdalmat kezdett érezni a lábfejében és bokájában, ami rövid időn belül rettenetesen feldagadt. Menyasszonya, Janie Knowles szerint Ben azt mondta, ez volt élete legelviselhetetlenebb fájdalma. Két nappal később kórházba ment, ám ott félrediagnosztizálták: egyszerű bőrgyulladásnak vélték a tüneteit, és antibiotikumot írtak fel neki. Az állapota azonban gyorsan romlott: hólyagok borították el a lábát, amelyek kifakadtak, és a duzzanat olyan mértékűvé vált, hogy a lába négyszer akkora lett, mint a másik.

Édesapja, Keith West, így nyilatkozott:

A legnehezebb az, hogy ott kell néznem, ahogy a fiam tehetetlenül fekszik az ágyban, és nem tudom, hogy túléli-e, vagy elveszíti-e a lábát térdtől lefelé.

A férfit hamar átszállították a panamai Bay Medical kórházba, ahol már lélegeztetőgépen tartották. A GoFundMe oldalon Janie arról írt:

El sem hittük volna, hogy a halál küszöbére kerül, ventilátorra kapcsolva, és hogy akár az egész bal lábát amputálni kell.

A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a baktérium a veséjét és a máját is megtámadta. Bár később az orvosok javulást láttak a veseműködésében, Ben szervezete teljesen kimerült a küzdelemben. Két sürgősségi műtétre is sor került, amelyek során eltávolították a fertőzött szöveteket. Szerencsére a baktérium nem hatolt be az izmokba, így esély maradt a láb megmentésére. Ugyanakkor a térdtől lefelé a bal lába teljesen érintetté vált.

Augusztus 29-én újabb operáción esett át, ekkor az orvosok végre úgy vélték, hogy sikerült megállítani a fertőzés terjedését. A továbbiakban azonban hosszú felépülés vár rá, több műtéttel és várható bőrátültetéssel.

Menyasszonya könnyek közt így emlékezett vissza:

Minden olyan gyorsan történt. Elájultam a félelemtől, és mikor magamhoz tértem, csak azt tudtam ismételgetni: Istenem, kérlek, ne vedd el tőlem. Ő egy szerető ember, egy családapa, aki rajong a gyerekeiért, és keményen harcol az életéért.

A Vibrio vulnificus különösen veszélyes baktérium, amely leggyakrabban nyers vagy alulfőzött tengeri herkentyű fogyasztásával, vagy tengervízbe került seb révén fertőzhet. A tünetek gyorsan súlyosbodnak: láz, alacsony vérnyomás, fájdalmas hólyagok és akár szervi elégtelenség is kialakulhat, írja a People.