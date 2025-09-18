Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sylvester Stallone bejelentése: óriási dobásra készül 2026-ban

Sylvester Stallone
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 10:04
könyvpremier
Erre senki sem számított. Sylvester Stallone bejelentése kommetncunamit indított.
Bors
Miközben a Tulsa királya című sikersorozat új évada ismét a Rocky- és Rambo-filmek sztárjára irányítja a reflektorfényt, Sly tökéletesen megragadja a helyzetet, hogy a jövőről beszéljen. Sylvester Stallone bejelentése feltüzelte a rajongókat.

Sylvester Stallone bejelentése, Sylvester Stallone nem örül az új Rambo film főszereplőjének
Megdobogtatta a rajongók szívét Sylvester Stallone bejelentése (Fotó: dpa/picture-alliance /  Northfoto)

Sylvester Stallone bejelentése: új könyvet írt, a hírtől tűzbe jöttek a rajongók

„Megírtam az új könyvemet, A lépések, hogy megosszam az utamat – a küzdelmeket, a győzelmeket és amit az úton tanultam. Minden küzdelem, minden bukás, minden mászás azokon a lépcsőkön formált engem. Semmi sem jött könnyen. Elfogadod az ütéseket, továbblépsz előre, és felemelkedsz. Megjelenés: 2026. május 5-én.”
– írta Instagram-oldalán Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone új könyve hallatán valóságos kommentcunami indult a sztár közösségi oldalán. Íme néhány hozzászólás:

„Gyönyörű! Alig várom, hogy olvassam, tesó!”

„Gratulálok, Sly. Alig várom, hogy megkapjam a példányomat és olvassak egy csodálatos színészről, íróról, producerről, rendezőről és egy fenomenális emberi lényről és barátról.”

„Ma megrendelem! Ez fantasztikus hír. Az egyik kéznél lesz az olvasáshoz, a másik pedig a könyvespolcunkon figyel majd.”

Nézd meg Sylvester Stallone videóját!

 

