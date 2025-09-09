Sydney Sweeney gigadekoltázsáról beszél a fél világ, nem szégyenlősködött a színésznő

Jelenleg a világ egyik legfelkapottabb színésznője Sydney Sweeney, akit a legtöbben az Eufória című sorozatból, illetve az Imádlak utálni című romantikus vígjátékból ismerhetnek Magyarországon. Éppen több új filmjét is népszerűsíti a filmfesztiválokon, amiken általában egyből a figyelem középpontjába kerül a szépségével.

Sydney Sweeney / Fotó: ZUMAPRESS.com

Sokan azzal vádolják Sydney Sweeney-t, hogy csak azért kapja folyamatosan a szerepeket, mert szuperdögös, de ezt eléggé megcáfolja, hogy már két Emmy-díjra jelölték a különböző alakításai miatt – vagyis ezek alapján azért vannak a rosszindulatú támadások, mert sokaknak nem tetszik, hogy ő nemcsak szép, de tehetséges is.

Sydney Sweeney megint beszédtéma lett, ugyanis gigadekoltázst villantott egy filmfesztiválon.

Ő maga is kiposztolta a saját közösségi oldalára, hogy mennyire csábítóan nézett ki az eseményen, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni Sydney Sweeney lélegzetelállító szépségét.