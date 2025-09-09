Sydney Sweeney gigadekoltázsáról beszél a fél világ, nem szégyenlősködött a színésznő

Jelenleg a világ egyik legfelkapottabb színésznője Sydney Sweeney, akit a legtöbben az Eufória című sorozatból, illetve az Imádlak utálni című romantikus vígjátékból ismerhetnek Magyarországon. Éppen több új filmjét is népszerűsíti a filmfesztiválokon, amiken általában egyből a figyelem középpontjába kerül a szépségével.
Sokan azzal vádolják Sydney Sweeney-t, hogy csak azért kapja folyamatosan a szerepeket, mert szuperdögös, de ezt eléggé megcáfolja, hogy már két Emmy-díjra jelölték a különböző alakításai miatt – vagyis ezek alapján azért vannak a rosszindulatú támadások, mert sokaknak nem tetszik, hogy ő nemcsak szép, de tehetséges is.
Sydney Sweeney megint beszédtéma lett, ugyanis gigadekoltázst villantott egy filmfesztiválon.
Ő maga is kiposztolta a saját közösségi oldalára, hogy mennyire csábítóan nézett ki az eseményen, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni Sydney Sweeney lélegzetelállító szépségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.