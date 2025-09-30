Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Most érkezett: súlyos balesetet szenvedett a népszerű színész, kórházba került

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 08:10
Forgatásról tarott hazafelé, amikor megtörtént a baj.
A szerző cikkei

Josh Hartnett kórházba került, miután autójuk ütközött egy rendőrségi járőrkocsival Kanadában – erősítette meg a rendőrség közleménye.

Mentő vitte kórházba a népszerű színészt Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A színész éppen egy Netflix-sorozat forgatásáról tartott hazafelé, amikor a Royal Newfoundland Constabulary (RNC) egyik autójával karambolozott. A baleset még szeptember 25-én, helyi idő szerint a hajnali órákban történt egy kereszteződésben.

A Josh Hartnettet szállító SUV-ot egy 59 éves férfi vezette, őt és a színészt könnyebb sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrt szintén kórházba szállították, de csak óvatosságból. Az eset kapcsán vizsgálatot indítottak. Josh Hartnett szóvivője a Page Sixnek elárulta: a színész már elhagyta a kórházat, és visszatért a forgatáshoz.

A Netflix-produkció, amelynek munkálatai augusztusban indultak, Újfundlandon játszódik. A történet egy kis kanadai városról szól, amelyet egy titokzatos tengeri lény fenyeget, Josh Hartnett pedig egy halászt alakít, aki szembeszáll a teremtménnyel. A bemutató időpontját egyelőre nem közölték - írja a Life.hu.

 

