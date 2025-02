Hoppá: Trokán Nóra világsztár oldalán szerepel a John Wick készítőinek új filmjében

Trokán Nóra egy igazi nemzetközi szuperprodukcióban kapott szerepet, ráadásul nem akárkinek az oldalán, ugyanis a február 28-án érkező Fight or Flight című, izgalmasnak ígérkező akciófilm főszereplője nem más, mint a hollywoodi szívtipró, Josh Hartnett – akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint a Pearl Harbor - Égi háború, az Oppenheimer, 40 nap és 40 éjszaka vagy A Sólyom végveszélyben.

Trokán Nóra / Fotó: Karnok Csaba

Egészen felismerhetetlen az alkotásban Trokán Nóra, ugyanis kék macskaszeme van a filmben – nem csoda, hogy a közösségi oldalán ő is feltett egy teljesen jogos kérdést ezzel kapcsolatban:

Ki ismer meg kék szemmel?🫣

A John Wick készítői által jegyzett Fight or Flight adatlapja alapján nem csupán Trokán Nóra szerepel a magyar tehetségek közül a filmben, hanem Árpa Attila is – a nemzetközi sztárok vonalát pedig Katee Sackhoff erősíti, akit A Mandalóri című Star Wars-sorozatból is ismerhet a közönség.

Íme Trokán Nóra posztja a Fight or Flight előzeteséről, amiben ő is feltűnik: