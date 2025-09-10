Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Sokkoló incidens: egy bárban támadtak rá a világsztárra

James McAvoy
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 10:50
A színészt váratlanul érték a történtek.
Bors
A szerző cikkei

Egy idegen férfi támadt rá James McAvoy-ra egy torontói bárban hétfőn este, ahol az új filmje, a California Schemin' producereivel tartózkodott. A 46 éves világsztár a Charlotte's Room bárt kereste fel, a másik férfi pedig akkor ütötte meg, amikor hátat fordított neki.

James McAvoy
Egy bárban támadtak rá a világsztárra / Fotó: NurPhoto via AFP

McAvoy-t a hírek szerint váratlanul érte az ütés, amelyet az ittas vendég okozott. Egy forrás úgy nyilatkozott, az X-Men: Az elsők sztárja egy kötetlen összejövetelen vett részt a filmje producereivel, és ahogy később a stábbal beszélgetett, megtudta, volt egy férfi, aki túl sokat ivott, és akit ezért kikísérték.

James háttal állt neki, és a férfi egyszerűen megütötte

- tette hozzá a forrás.

A színészt egyébként állítólag nem rázta meg különösebben az incidens. A történtek után is a bárban maradt, és jót nevetett az egészen - írja a Page Six, ahol arról is beszámoltak, McAvoy a Torinói Filmfesztivál miatt érkezett a városba, ahol a feleségével, Lisa Liberativel szombaton részt vettek a California Schemin' világpremierjén.

 

