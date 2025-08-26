Megtartotta a lánybúcsúját Selena Gomez: itt vannak a fotók a buliról

Selena Gomez és Benny Blanco tavaly decemberben jelentették be, hogy eljegyezték egymást, és most úgy tűnik, az esküvőjük gyorsabban közeledik, mint sejtenénk.

Selena Gomez és Benny Blanco esküvője közelebb van, mint gondolnánk Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Gomez a hétvégén baráti társaságával Cabo San Lucasba utazott, ahol, a pletykák szerint, a lánybúcsúját tartották. Augusztus 23-án, pénteken egy luxusjachton kapták lencsevégre őket, amint önfeledten táncoltak, szelfiztek és nevetgéltek. Az egyik fotón a popsztár a hajó oldalán ülve napozik, fekete pánt nélküli fürdőruhát és napszemüveget viselve. Később fehér, otthonos nadrágba öltözött, hogy sétáljon a városban.

Miközben a 33 éves énekesnő Mexikóban ünnepelt, a 37 éves Benny Blanco Las Vegasban töltötte a hétvégét, egy legénybúcsúnak tűnő eseményen vett részt, amelynek több pillanatát is megosztotta Instagram-sztorijában.

Bár a pár külön bulizása és a célállomások ünnepi hangulata arra utalhat, hogy az esküvő már a küszöbön áll, Gomez a hónap elején a Therapuss című műsorban Jake Shane-nel elárulta, hogy még nem merültek el az esküvői előkészületek minden apró részletében, mivel mindketten elfoglaltak a munkájukkal - írja a People.

Ugyanakkor Selena boldogan beszélt a házasság előtt álló jövőjéről:

Nem is lehetnék izgatottabb. Tényleg, csak még soha nem voltam ennyire biztos valamiben.