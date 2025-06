/Ryan Phillippe a csúcsról a B-ligába küzdötte le magát - zűrös magánélete tette tönkre az egykori tinisztár karrierjét

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a kilencvenes évek kölyökképű sztárja, Ryan Phillippe?

Ryan Phillippe 50 éves is igazi szívtipró / Fotó: ZUMAPRESS.com

Amikor Ryan Phillippe a csúcson volt

A kilencvenes évek közepétől körülbelül másfél évtizeden át tartott Ryan Phillippe igazi nagy sikerkorszaka. Ennek első felében az egyik legszexibb tinisztárnak számított olyan zsánerdarabok révén, mint a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, a Szeress, ha tudsz!, az 54, és főként a Kegyetlen játékok. Utóbbiban ráadásul együtt szerepelt Reese Witherspoonnal, akivel a korszak hollywoodi álompárját alkották a magánéletben is. Az ezredforduló után pedig jöttek a neves rendezők sokszor Oscar-gáláig is eljutó alkotásai, mint a Gosford Park, a legvitatottabb legjobb film Oscarját elhozó Ütközések, vagy a Clint Eastwood direktori felügyelete alatt készült A dicsőség zászlaja.

Mi mindent tudunk róla?

A színész ősei még a Phillippi nevet viselték Elzászban, innen vándoroltak ki Amerikába. A Ryan mellett a Matthew keresztnévvel is rendelkező filmsztár már itt született 1974. szeptember 10-én. 15 évesen kezdődött a karrierje, miután a fodrásza beajánlotta egy ismerős színészügynöknek. Tévéreklámok után a One Life to Live című szappanoperában kapta az első fontosabb szerepét 1992-ben, mint az első nyíltan meleg karakter egy amerikai nappali tévésorozatban. A sikerei csúcsán visszamondott egy óriási lehetőséget: a Star Wars előzménytrilógiában a Darth Vaderré váló Anakin Skywalkert játszhatta volna el, de a korkülönbség miatt nem érezte magát hitelesnek a most meg jó szexet kereső Natalie Portman mellett.

A kilencvenes évek álompasija volt Ryan / Fotó: Entertainment Pictures

A magánélete meglehetősen eseménydúsan alakult az évtizedek során. Reese Witherspoonnal 8 év házasság után váltak el, és a két közös gyerekük felügyelete kapcsán komoly jogi csatározások zajlottak. Alexis Knapp modell alig egy évig volt a párja, és már a szakításuk után szülte meg a közös gyereküket. Olyan hírességekhez fűzte rövidebb kapcsolat, mint Amanda Seyfried, Lindsay Lohan, Rihanna vagy Demi Lovato. Két további barátnő, a joghallgató Paulina Slagter és a modell Elsie Hewitt pedig a hatóságoknál tett panaszt a színészre bántalmazás és zaklatás miatt, és távolságtartási végzések is született Phillippe ellen.