Feleségét gyászolja a közkedvelt rádiós: „Mosolyát soha nem fogjuk elfelejteni”

Az ír rádiós személyiség, Colm Hayes bejelentette gyönyörű felesége, Anne Laird-Caffrey szívszorító halálát. Anne múlt hét kedden békésen hunyt el szerettei körében a St. Vincent's Private Hospital kórházban. A rádiós felesége hat éven át bátran küzdött a rák ellen.

A rádiós felesége bátran küzdött a rák ellen / Fotó: Pexels

Az Instagram-oldalán tisztelettel adózott szeretett feleségének, a Classic Hits műsorvezetője, aki így fogalmazott: „Gyönyörű feleségem, Anne elhunyt, miután 6 éven át élt a rákkal. Csodálatos, bátor nő volt, aki az életét a végsőkig élte. Mosolyát soha nem fogjuk elfelejteni.”

„Anne volt az, aki összetartott minket; hihetetlen kedvessége és melegsége örökre megmarad mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Édesanyja, Margaret O'Neill már meghalt, de szerető családja tovább él: édesapja, Sylvester, férje, Colm, lánya, Holly, fia, Alex és annak menyasszonya, Laura, valamint testvérei, Paul, Mark, Trish, Martin, Therese, Steven és Tara. Halálát mélyen megérzi nagybátyja, sógornői, sógorai, unokahúgai, unokaöccsei, tágabb családja és széles baráti köre. Gyönyörű Anne-ünk temetési szertartása szombaton, szeptember 20-án 10 órakor a Victorian Chapel-ben, a Mount Jerome Crematoriumban (D6W X296) lesz” - olvasható a család által kiadott gyászközleményben.

Íme az utolsó fotón, amin a rádiós felesége látható

