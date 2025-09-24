Kiderült, hogyan sérült meg a Pókember sztárja

Leállították a Pókember negyedik részének forgatását, miután Tom holland fejsérülést szenvedett. Egy bennfentes arról is kitálalt, mi sült el ilyen rosszul.

Leállt ideiglenesen a Pókember forgatása Fotó: Chuck Zlotnick

Tom Holland megsérült az új Pókember forgatása alatt

Negyedik filmjét forgatja a 29 éves színész Peter Parkerként, a hálószövő alteregójaként. Ahogy korábban már megírtuk, pénteken sérülést szenvedett és kórházba szállították.

Jelentések szerint a színész enyhe agyrázkódást szenvedett egy rosszul sikerült mutatvány közben, aminek végén a feje a padlóba csapódott.

A baleset nem volt olyan rossz, mint ahogy az emberek hiszik

- idéz a metro.co.uk egy bennfentest.

Elszakadt egy zsinór a húzógyűrűn, és beütötte a fejét. A forgatás csütörtökön indult volna újra Londonban, de egyelőre a stábnak azt mondták, hogy két hétre álljanak le

Tom-nál agyrázkódás gyanúja állt fenn, így azóta kíméli magát, senki sem sietteti, hogy ilyen állapotban visszatérjen a forgatáshoz. Hozzátették, hogy ez egy kisebb fennakadás csupán és a film tartani fogja az eredeti 2026. július 31-ei premierjét.

Az East of England Mentőszolgálat szóvivője, így nyilatkozott:

Pénteken 10:30-kor kaptunk riasztást, hogy egy sérült beteghez kell vonulnunk a watfordi Leavesden stúdióba

A színész másnap már egy jótékonysági esten vett részt

Tom Holland jó úton halad a felépülés felé, sőt a balesetet követő napon Mayfairben látták egy jótékonysági vacsorán, Zendaya-val és édesapjával, a humorista Dominic-al.

Apja szerint fia egy kis ideig szünetel a forgatásban. A színész így nyilatkozott egy korábban megjelent Sony videóban a forgatásról:

Ez az első alkalom, hogy már a forgatás első napján rajongók is jelen voltak a díszletnél, úgyhogy nagyon izgalmas megosztani ezt velük. Vannak ismerős arcok is a stábban. Én csak a legjobb tudásom szerint fogok dolgozni, remélhetőleg jól sikerül majd – semmi nyomás