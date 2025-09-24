„Így élte az életét és így is halt meg” - együttlét közben hunyt el a világsztár apja

Édesapja történetét mesélte el a ,,Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt" sztárja, Matthew McConaughey. A világsztár életében bekövetkezett tragédia éppen annyira megható, amennyire megdöbbentő, szavakat is alig lehet rá találni.

A világsztár édesapja szexuális együttléte után kapott szívrohamot Fotó: Tom Walko / Northfoto

A világsztár édesapja haláláról vallott

James Donald McConaughey, a színész édesapja, még 1992-ben hunyt el, ráadásul olyan filmbeillően, ahogyan ő akart. Matthew McConaughey édesapja, feleségével Mary Kathleen McConaughey-vel való szeretkezése közben kapott szívrohamot, majd szörnyet halt.

A hollywoodi csillag 2020-as Greenlights című könyvében már elmesélte ezt a szörnyű tragédiát, amit a The Guardiannek adott interjújában elevenített fel.

Amikor hívott anyám, csak annyit mondott: Apád elment. Később tudtam meg, hogyan történt. Aznap reggel szeretkeztek, és ahogy végeztek, apám szívrohamot kapott

- idézi szavait a Tények.

Felesége Kathleen McConaughey nem titkolta férje halálát, sőt, mikor testét egy lepedővel letakarták, nemes egyszerűséggel lerántotta róla az anyagot.

Ő Big Jim, így ment el. Ne takarjátok el, így élte az életét és így is halt meg

- mondta közben.

„Mindig úgy éreztem, ő az igazi férfi, aki mögöttem áll. Amikor elment, nekem kellett bátorságot gyűjtenem, hogy helytálljak” - vallott róla.