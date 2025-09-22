Forgatáson szenvedett agyrázkódást a Pókember sztárja, azonnal kórházba kellett vinni

Szörnyű esemény rázta meg a Pókember negyedik részének forgatását az Egyesült Királyságban, ugyanis egy rosszul sikerült kaszkadőrmutatvány miatt agyrázkódást szenvedett a főszereplő, Tom Holland, akit azonnal kórházba szállítottak. Szerencsére nem történt komoly sérülés, így nem sokkal később kiengedték, de most szünetelnek a munkálatok, egy időre leállították a forgatást.

Tom Holland Pókemberként / Fotó: Chuck Zlotnick

Az Entertainment Weekly szerint mindössze pár napig áll le a Pókember jövőre érkező negyedik részének forgatása, így minden bizonnyal nem okoz komoly gondot a baleset. A történetről és a szereplőkről egyelőre szinte semmit sem lehet tudni, ugyanis a Marvel egyelőre minden részletet titokban tart.