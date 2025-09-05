Gólyahír: ismét apa lett a népszerű énekes

Örömhírt közölt rajongóival a közösségi média oldalán a népszerű énekes, Olly Murs. Az egykori X Factor versenyző ugyanis közölte, családjuk immáron négy főre bővült, miután felesége, Amelia világra hozta második gyermeküket, egy kisfiút. A csöppség az Albert nevet kapta.

Olly Murs / Fotó: AFP

Immáron négyen távozunk. Isten hozott drága kis Albertünk

- jelentette be a hírt Murs egy olyan fotóval, amelyen az látszik, ahogy már hagyják el a kórházat kislányukkal, Madisonnal és újszülöttjükkel közösen.

Albert érkezése előtt Amelia és Olly nem tudták, kisfiuk vagy kislányuk születik majd, ugyanis titokban tartották a baba nemét a szülésig. Amelia korábban így nyilatkozott:

Nehéz megmondani, mert teljesen meg voltam győződve arról, hogy Madi fiú lesz. De most úgy érzem, ez a baba inkább kisfiú.

Olly ezzel szemben azonban úgy vélte, második gyermekük is kislány lesz:

Én inkább hajlok arra, hogy kislány lesz. Nagyon örülnék neki, őszintén. Már ott tartunk, hogy döntéseket kell hoznunk. De ez egy másfajta terhességnek tűnik.

Amelia második várandósságának híre meglepetésként érte őket, nem számítottak rá ugyanis, hogy ilyen hamar érkezik a kistesó Madison számára, aki csak 2024 áprilisában látta meg a napvilágot – írja a DailyStar.