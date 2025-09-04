Orbán Viktor és Lázár János kemény üzenete a miskei gyerekgyilkosság kapcsán

Mindössze pár perce történt, hogy a miskei gyerekgyilkossággal gyanúsított J. Dávidot letartóztatta a bíróság, amiért a hét elején meggyilkolhatta az élettársa mindössze 22 hónapos lányát.

A helyiek szerint rendszeresen drogozott a miskei gyerekgyilkos.

Fotó: Petőfi Népe

Rendszeresen drogozott a miskei gyerekgyilkos

A helyiek szerint J. Dávid, aki a gyanú szerint végzett a 22 éves kislánnyal, rendszeresen használt kábítószereket. Az esettel kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben elmondta, hogy régóta hirdeti, hogy az ilyen bűncselekményeket a legkeményebben kellene büntetni.

Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell fellépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet. Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye. A drog bűncselekményt okoz, a drog halálhoz vezet, a drog halált okoz, a drog védtelen emberek áldozatát követeli”

– mondta a videóban Lázár János, majd hozzátette, hogy ezért kell fellépni az elkövetővel, a drogterjesztővel, és mindenkivel szemben, aki drogot használ és másokat veszélyeztet.

A bejegyzést Orbán Viktor is megosztotta. A poszthoz azt írta:

Minden létező eszközzel fel kell lépni a droghasználók és terjesztők ellen. Ilyen tragédia nem fordulhat elő!”

Ahogy azt korábban megírtuk: a gyanú szerint J. Dávid először a közeli focipályához vitte Hanna testét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül pedig gallyakkal és egy pléddel letakarta. Csak késő este találták meg, míg a szökött mostohaapának másnap bukkantak a nyomára.