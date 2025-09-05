Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Gólyahír: megszülettek a sztárpár ikrei - Fotók

Gólyahír
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 08:09
Penn BadgleyDomino Kirke-Badgleygyereksztárpárikrekbaba
A közösségi médiában mutatták meg a képeket.
KL
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Penn Badgley és felesége Domino Kirke-Badgley még március elején tudatták, hogy ikreik lesznek.

Óriási a boldogság, megszületett a sztárpár gyermeke Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nemrégiben pedig szenzációs hír jött: a babák néhány napja megszülettek, a boldog édesapa és Domino is az Instagramon osztotta meg a világgal, megszülettek a gyerekek - írja a Life.hu a Page Six alapján.

 

