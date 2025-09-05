Gólyahír: megszülettek a sztárpár ikrei - Fotók

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Penn Badgley és felesége Domino Kirke-Badgley még március elején tudatták, hogy ikreik lesznek.
Nemrégiben pedig szenzációs hír jött: a babák néhány napja megszülettek, a boldog édesapa és Domino is az Instagramon osztotta meg a világgal, megszülettek a gyerekek - írja a Life.hu a Page Six alapján.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.