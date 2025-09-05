Orlando Bloom első felesége kitálalt: Ez a helyzet most Katy Perry-vel

Miranda Kerr, Orlando Bloom exfelesége nyíltan beszélt Katy Perry és a színész szakításáról, valamint a saját szerepéről a modern, mozaikcsaládjuk működtetésében.

Miranda Kerr a szakítás után is kiáll Katy Perry mellett (Fotó: CraSH / Northfoto)

Miranda Kerr megtörte a hallgatását exférje szakításáról

Miranda Kerr neve évek óta összefonódik Orlando Bloom nevével. Nemcsak közös gyermekük, Flynn miatt, hanem a példás kapcsolattartás miatt is, amelyet volt párjával és az utódjával, Katy Perry-vel ápolnak. Most azonban, hogy Katy Perry és Orlando Bloom hivatalosan is különváltak, Miranda Kerr elsőként szólalt meg nyilvánosan a szakításról a Kyle and Jackie O Show című műsorban. A szupermodell pedig nem meglepő módon csak elismerően beszélt a volt férje új exéről:

Katy fantasztikus. Nagyon szeretem őt, és természetesen Orlandót is. A legfontosabb számomra az, hogy a gyerekeink boldogok legyenek. Ezért mindannyian együttműködünk, támogatjuk egymást, és igyekszünk a lehető legjobb példát mutatni nekik.

Miranda Kerr megható családi története

A műsorban Miranda Kerr egy különösen megható történetet is megosztott. Katy Perry és Orlando Bloom közös lánya, Daisy a közelmúltban ünnepelte az ötödik születésnapját. Az ünnepségen pedig Miranda Kerr is jelen volt a második férjével, Evan Spiegellel:

Együtt ünnepeltük Daisy születésnapját, mint egy nagy, boldog család. Ezek a pillanatok mindannyiunknak fontosak, a gyerekeknek különösen. Szeretném, ha Flynn (a fiam Orlando-tól) mindig azt érezné, hogy szeretve van, és minden oldalról támogatják.

Katy Perry és Orlando Bloom júniusban szakítottak egymással hét év együttlét után (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Miranda Kerr kiállt Katy Perry mellett

Miranda Kerr mindig is jó kapcsolatot ápolt Katy Perry-vel. Fontos volt számára ugyanis, hogy exférje új barátnőjével egységben tudják nevelni a színésszel közös gyermeküket, Flynn-t. Ez a baráti viszony pedig megmaradt azután is, hogy idén júniusban Katy Perry és Orlando Bloom szakított egymással. Olyannyira, hogy a különválásuk után Miranda Kerr nemcsak szóban, de tettekben is kimutatta támogatását az énekesnő irányába. A 42 éves szupermodell közvetlen a sztárpár szakítása után ellátogatott Katy Perry The Lifetimes Tour Los Angeles-i koncertjére, amit meg is osztott az Instagram-oldalán. Ezzel is mutatni akarta azt, hogy ő kiáll az énekesnőért még akkor is, ha már nem alkotnak egy párt Orlando Bloom-mal.