Orlando Bloom első felesége kitálalt: Ez a helyzet most Katy Perry-vel

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 18:15
A 42 éves modell megtörte a hallgatását. Miranda Kerr új részleteket árult el exférje, Orlando Bloom és Katy Perry szakításáról.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Miranda Kerr, Orlando Bloom exfelesége nyíltan beszélt Katy Perry és a színész szakításáról, valamint a saját szerepéről a modern, mozaikcsaládjuk működtetésében. 

Miranda Kerr a szakítás után is kiáll Katy Perry mellett
Miranda Kerr a szakítás után is kiáll Katy Perry mellett (Fotó: CraSH /  Northfoto)

Miranda Kerr megtörte a hallgatását exférje szakításáról 

Miranda Kerr neve évek óta összefonódik Orlando Bloom nevével. Nemcsak közös gyermekük, Flynn miatt, hanem a példás kapcsolattartás miatt is, amelyet volt párjával és az utódjával, Katy Perry-vel ápolnak. Most azonban, hogy Katy Perry és Orlando Bloom hivatalosan is különváltak, Miranda Kerr elsőként szólalt meg nyilvánosan a szakításról a Kyle and Jackie O Show című műsorban. A szupermodell pedig nem meglepő módon csak elismerően beszélt a volt férje új exéről:

Katy fantasztikus. Nagyon szeretem őt, és természetesen Orlandót is. A legfontosabb számomra az, hogy a gyerekeink boldogok legyenek. Ezért mindannyian együttműködünk, támogatjuk egymást, és igyekszünk a lehető legjobb példát mutatni nekik.

Miranda Kerr megható családi története

A műsorban Miranda Kerr egy különösen megható történetet is megosztott. Katy Perry és Orlando Bloom közös lánya, Daisy a közelmúltban ünnepelte az ötödik születésnapját. Az ünnepségen pedig Miranda Kerr is jelen volt a második férjével, Evan Spiegellel:

Együtt ünnepeltük Daisy születésnapját, mint egy nagy, boldog család. Ezek a pillanatok mindannyiunknak fontosak, a gyerekeknek különösen. Szeretném, ha Flynn (a fiam Orlando-tól) mindig azt érezné, hogy szeretve van, és minden oldalról támogatják.

Katy Perry és Orlando Bloom júniusban szakítottak egymással hét év együttlét után
Katy Perry és Orlando Bloom júniusban szakítottak egymással hét év együttlét után (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto)

Miranda Kerr kiállt Katy Perry mellett

Miranda Kerr mindig is jó kapcsolatot ápolt Katy Perry-vel. Fontos volt számára ugyanis, hogy exférje új barátnőjével egységben tudják nevelni a színésszel közös gyermeküket, Flynn-t. Ez a baráti viszony pedig megmaradt azután is, hogy idén júniusban Katy Perry és Orlando Bloom szakított egymással. Olyannyira, hogy a különválásuk után Miranda Kerr nemcsak szóban, de tettekben is kimutatta támogatását az énekesnő irányába. A 42 éves szupermodell közvetlen a sztárpár szakítása után ellátogatott Katy Perry The Lifetimes Tour Los Angeles-i koncertjére, amit meg is osztott az Instagram-oldalán. Ezzel is mutatni akarta azt, hogy ő kiáll az énekesnőért még akkor is, ha már nem alkotnak egy párt Orlando Bloom-mal. 

 

 

