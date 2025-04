Döbbenet: Bemutatják Alec Baldwin filmjét, aminek a forgatásán lelőtték az operatőrt!

Hamarosan az amerikai mozik műsorára tűzik a Rust című filmet. A film attól lett híres vagy inkább hírhedt, hogy a 2021-es forgatásán Alec Baldwin egy jelenet felvétele közben véletlenül lelőtte a film operatőrét, Halyna Hutchinst. A stáb úgy tudta, preparált fegyvert kapott a színész a kezébe, ám amikor elsült a ravasz, a 42 éves filmes holtan esett össze.

Alec Baldwin filmje 4 év után kerül bemutatásra (Fotó: TheImageDirect.com)

Alec Baldwin botrányfilmje a mozikban

Az imdb.com és a rottentomatoes.com információi szerint május 2-án, limitált moziszámmal mutatják be a westernt az amerikai mozik. A 7 millió dolláros független film a hírek szerint nem számíthat hatalmas bevételre, sőt sokan bojkottálni is akarják, amiért egy ember halála köthető a filmhez. A produkcióban producerként is érdekelt Baldwin az utóbbi években egy maratoni tárgyalási sorozatnak lett alávetve, hogy kiderüljön, ki a felelős a fiatal nő haláláért.

A 66 éves színész a Rust című filmben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ki a valódi felelős?

Alec Baldwin ellen az első vádemelés 2023 januárjában történt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, amikor ugyanezzel a váddal a film fegyvermestere, Hannah Guttierez Reed ellen is bírósági eljárás indult. A színész ártatlannak vallotta magát. 2023 áprilisában ejtették a vádat ellene azzal a megállapítással, hogy az később felújítható. A fegyvermestert a bíróság bűnösnek találta és 18 hónap börtönre ítélte 2023 márciusában. Következő év júliusában az Új-Mexikó állambeli Santa Féban tartott büntetőtárgyalás utolsó napján a bíró döntött hogy eleget tesz a védők kérésének, akik bizonyíték visszatartására hivatkozva kezdeményezték a vád ejtését és az eljárás megszüntetését. Baldwin az ítélet kihirdetésénél zokogott.

Májusban érkezik a Rust (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Miről is szól a Rust?

A 133 perces western, egy fiú története, aki az 1880-as években Wyomingban a szülei halálát követően magára marad az öccsével. A fiúknak azonban menekülniük kell az elhidegült nagyapjukkal, miután egy helyi állattenyésztő véletlen meggyilkolásáért kötél általi halálra ítélik az idős férfit. A filmben Baldwin mellett Travis Fimmel és Francis Fisher alakítják a főbb szerepeket.