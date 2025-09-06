Jön a második baba! A válogatott sztárjának gyönyörű felesége jelentette be az örömhírt

Perrie Edwards babát vár! A Little Mix lányegyüttes sztárja szombaton egy megható posztban árulta el, hogy második gyermekét várja vőlegényétől, Alex Oxlade-Chamberlain, angol-válogatott labdarúgótól.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 32 éves énekesnő már egy négyéves kisfiú, Axel büszke anyukája, aki a bájos videóban is feltűnt, amint megpuszilja édesanyja pocakját.

A posztja alá pedig ezt írta:

Találjátok ki, drágáim…

Perrie utalt új kislemezére, az If He Wanted To He Would című dalára is, mivel egy fehér pólót viselt, amelyen a szám szövege volt olvasható – ezt akkor mutatta meg, amikor megfordult, felfedve kerekedő hasát.

Híres barátai azonnal gratuláltak neki a bejegyzés kommentjeiben – a hír egyébként azután érkezett, hogy Perrie korábban nehéz időszakokról vallott.

Perrie Edwards több szívszorító vetélésen is átesett

Az énekesnő nemrég őszintén beszélt arról, hogy két szívszorító vetélésen esett át, mielőtt megszületett volna a kis Axel. A fájdalmas veszteségekről Paul C Brunson We Need To Talk című podcastjának legutóbbi epizódjában mesélt.

Elmondta, hogy első terhessége nagyon korai szakaszában vetélt el először, miután vérzést tapasztalt, és orvoshoz fordult – ott derült ki, hogy elveszítette a babát.

Majd hozzátette, hogy egy évvel azután, hogy életet adott Axelnek, ismét teherbe esett, ám tragikus módon 24 hetesen elveszítette a magzatot. Fiáról így nyilatkozott:

Axel egy szivárványbaba. Nagyon korán elvetéltem az első terhességemmel, tényleg nagyon korán. Emlékszem, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok. Aztán nem sokkal később elkezdtem vérezni, elmentem a kórházba, megcsinálták az ultrahangot, és azt mondták: 'Nincs baba.' És én csak annyit tudtam mondani: 'Ó, biztos csak beképzeltem. Talán téves pozitív volt.' Emlékszem, egyedül voltam a vizsgálaton, senki nem volt ott velem.

Perrie hozzátette, hogy a vetélés miatt nagyon ideges volt, amikor Axelt várta, és bevallotta: „csak túl akartam lenni” a 12. heti ultrahangon – írja a Daily Mail.