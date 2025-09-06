Jön a második baba! A válogatott sztárjának gyönyörű felesége jelentette be az örömhírt

Perrie Edwards babát vár! A Little Mix lányegyüttes sztárja szombaton egy megható posztban árulta el, hogy második gyermekét várja vőlegényétől, Alex Oxlade-Chamberlain, angol-válogatott labdarúgótól.
A 32 éves énekesnő már egy négyéves kisfiú, Axel büszke anyukája, aki a bájos videóban is feltűnt, amint megpuszilja édesanyja pocakját.
A posztja alá pedig ezt írta:
Találjátok ki, drágáim…
Perrie utalt új kislemezére, az If He Wanted To He Would című dalára is, mivel egy fehér pólót viselt, amelyen a szám szövege volt olvasható – ezt akkor mutatta meg, amikor megfordult, felfedve kerekedő hasát.
Híres barátai azonnal gratuláltak neki a bejegyzés kommentjeiben – a hír egyébként azután érkezett, hogy Perrie korábban nehéz időszakokról vallott.
Az énekesnő nemrég őszintén beszélt arról, hogy két szívszorító vetélésen esett át, mielőtt megszületett volna a kis Axel. A fájdalmas veszteségekről Paul C Brunson We Need To Talk című podcastjának legutóbbi epizódjában mesélt.
Elmondta, hogy első terhessége nagyon korai szakaszában vetélt el először, miután vérzést tapasztalt, és orvoshoz fordult – ott derült ki, hogy elveszítette a babát.
Majd hozzátette, hogy egy évvel azután, hogy életet adott Axelnek, ismét teherbe esett, ám tragikus módon 24 hetesen elveszítette a magzatot. Fiáról így nyilatkozott:
Axel egy szivárványbaba. Nagyon korán elvetéltem az első terhességemmel, tényleg nagyon korán. Emlékszem, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok. Aztán nem sokkal később elkezdtem vérezni, elmentem a kórházba, megcsinálták az ultrahangot, és azt mondták: 'Nincs baba.' És én csak annyit tudtam mondani: 'Ó, biztos csak beképzeltem. Talán téves pozitív volt.' Emlékszem, egyedül voltam a vizsgálaton, senki nem volt ott velem.
Perrie hozzátette, hogy a vetélés miatt nagyon ideges volt, amikor Axelt várta, és bevallotta: „csak túl akartam lenni” a 12. heti ultrahangon – írja a Daily Mail.
