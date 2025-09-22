Most kaptuk a rendkívüli hírt: lezuhant a repülőgépe, meghalt a rajongott műsorvezető

A mexikói tévés műsorvezető, Debora Estrella 43 éves korában életét vesztette egy repülőgép-balesetben. A Debora által is képviselt mexikói Multimedia csatorna egy közösségimédia-bejegyzésben erősítette meg a tragikus hírt.

A MULTIMEDIA-nál megdöbbenéssel és mély fájdalommal értesültünk kollégánk elvesztéséről. Debora Estrella 43 éves volt, 2018 óta vezette a reggeli Telediario műsort Monterreyben; emellett szerepelt a Milenio Televízió hírműsoraiban, valamint a mexikóvárosi Telediario hétvégi adásait is vezette a 6-os csatornán

– írták.

Debora ezen a szombaton, szeptember 20-án vesztette életét egy repülőgép-balesetben, amelyet a Nuevo León állambeli García településen regisztráltak. Legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Nyugodj békében, kolléga

– tették hozzá.

Esta es la última publicación de Devora Estrella . pic.twitter.com/UizJefoAMI — arcelia soria (@arcelia_soria) September 21, 2025

Debora állítólag repülővezetést tanult, amikor lezuhant a gépe. Ő és oktatója, Bryan Ballesteros életét vesztette, amikor kisrepülőgépük a földbe csapódott.

A tragédia García egyik ipari negyede közelében történt, nem sokkal azután, hogy Debora az interneten bejelentette, hogy repülni tanul.

A mexikói tévés személyiség egy fotót is megosztott arról a kétszemélyes Cessna repülőgépről, amelyen tanult, és a kép mellé ezt írta: „Találd ki, mi történik”, közvetlenül az óra előtt.

A spanyol nyelvű Infobae beszámolója szerint az eset körülbelül este 6:50-kor történt, amikor a repülő hirtelen lezuhant a Pesquería folyó közelében – írja a Mirror.