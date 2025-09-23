Rohantak a tűzoltók, életveszélyben volt Lewis Hamilton testvére

Nicolas Hamilton, a hétszeres Forma–1-es világbajnok Lewis Hamilton öccse,szörnyű balesetet szenvedett a Brit túraautó-bajnokság silverstoni-i futamán. Nicolas autója először füstölni kezdett, majd pedig, néhány pillanattal később lángra kapott, de szerencsére a pilóta még időben kiszabadult a járműből.

Lewis Hamilton rendkívül jó viszonyt ápol testvérével Fotó: Bryn Lennon - Formula 1

Hamilton súlyos veleszületett betegséggel küzd

A 33 esztendős autóversenyző úgynevezett központi idegrendszeri rendellenességgel született, ami többek között befolyásolhatja a mozgást, a gondolkodást, az érzékelést, és más testi funkciókat is. Ennek ellenére Hamilton sikeres versenyzői pályafutást tudhat magáénak, amit annak köszönhet, hogy az autóját kifejezetten az ő állapotára alakították. Így a balesetet követően is meglehetősen hamar képes volt elhagyni a füstölő autót, másodpercekkel azelőtt, hogy az lángra kapott volna. Ezt követően egy rémisztő fotót is megosztott a közösségi médiában.

Miközben kifejezte, mennyire szerencsésnek érezte magát, hogy sérülés nélkül megúszta a megpróbáltatásokat, a következőket írta:

Milyen csodálatos kép egy nagyon kiábrándító és ijesztő pillanatról. Meglepő módon végig nagyon nyugodt voltam, próbáltam megmenteni az autót a további károktól, miközben magamat is biztonságban tartottam. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy hogyan kezeltem a helyzetet.

Mindazonáltal bevallotta, hogy az eset kérdéseket vetett fel a következő BTCC körben való részvételével kapcsolatban.

Hamilton hozzátette: "A tegnapi tűzeset után kérdéses, hogy versenyezhetek-e a szezon utolsó fordulóján Brands Hatch-ben a jövő hétvégén.”