Családja tudatta a lesújtó hírt: elhunyt a hollywoodi legenda

Fájdalmas veszteség érte a filmes világot: 83 éves korában elhunyt a hollywoodi színészlegenda, Randy Boone - erősítette meg a családja.

Gyász, elhunyt a hollywoodi színészlegenda Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

A színész leginkább a népszerű NBC-sorozatban, a The Virginianban játszott szerepével vált ismertté, ahol James Drury és Doug McClure mellett saját lován lovagolva alakította az éneklő, gitározó ranch-munkást, Randy Bentont.

Boone felesége, Lana megerősítette, hogy férje augusztus 28-án, csütörtökön elhunyt, de nem kívánt további részleteket elárulni a The Hollywood Reporternek. A The Virginian mellett Boone két másik sikeres 60-as évekbeli sorozatban is rendszeresen szerepelt, az It's a Man's Worldben és a Western Cimarron Stripben, bár mindkét sorozat csak egy évadot élt meg.

Később szerepet kapott a The Twilight Zone egyik epizódjában, nemzetőrként, akit visszaküldtek az időben, hogy részt vegyen a Little Bighorn-i csatában. 1964 februárjában csatlakozott a The Virginian második évadához, ahol két évadon át láthatták őt a nézők, és 46 epizódban szerepelt, mielőtt 1966 áprilisában, a negyedik évad végén otthagyta volna azt.

Paul Green 2006-ban megjelent könyvében, A History of Television's The Virginian (A televíziós sorozat, The Virginian története) című művében Boone így nyilatkozott a távozásáról:

Azt mondták nekem, hogy [a producer] Frank Price úgy gondolta, hogy én csak díszlet vagyok, és nincs szükség rám a sorozatban, de én úgy érzem, hogy ugyanolyan szükség volt rám, mint bárki másra. Úgy gondolom, hogy egy sorozatnak árt, ha nagy változásokat hajtanak végre, és elveszítik azokat a színészeket, akik miatt az emberek megszerették

- idézi a színész korábbi nyilatkozatát a Daily Star.