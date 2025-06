Zokognak a rajongók: elhunyt a legendás színésznő

Lesújtó tragédia rázta meg a filmes világot: 85 éves korában elhunyt Barbara Ferris, korábbi modell, a Coronation Street sztárja.

Elhunyt a népszerű színésznő Fotó: Pexels

A színésznő a sorozatban csaposlányt alakított, ám mindössze 10 epizód után otthagyta a produkciót, mivel bevallotta, hogy túl nehéznek találta a lancastriai akcentust. A filmrajongók emlékezhetnek rá, mint Dinah, a szerelmespár, aki Dave Clarkkal szökik meg az 1965-ös Catch Us If You Can című filmben. Utolsó filmvásznon való szereplése az 1990-es A Kray fivérek című filmben volt, amelyet Peter Medak rendezett.

Ferris végül maga mögött hagyta a színészkedést, hogy gyermekei nevelésére és férje nemzetközi munkalátogatásaira koncentrálhasson, és a pár Írország, Zürich és London különböző otthonaiban telepedett le. A színésznő Londonban született Dorothy és Roy Ferris gyermekeként, ő volt a legfiatalabb. Az Italia Conti színpadi iskola tanulójaként pantomimeseket és reklámfilmeket vállalt, hogy eltartsa családját.

Halálhírét követően a rajongók megható sorokkal üzentek, és régi fotókat osztottak meg az interneten, hogy így tisztelegjenek az emléke előtt.

Teljesen lesújtó a hír Barbara Ferrisről. Olyan csöndes kecsessége volt a képernyőn - a „Catch Us If You Can” a gyerekkorom egyik legfontosabb emléke volt. Nyugodj békében, Dinah

- búcsúzik az egyik hozzászóló.

Nyugodjék békében Barbara Ferris – felejthetetlen voltál a Kraysben. Az a hang, az a jelenlét. Szerencsések voltunk, hogy láthattuk, még ha rövid időre is

- fogalmazott egy másik kommentelő.

Ferris, aki 2025. május 23-án hunyt el. Húga, Liz, sportolóként nagy sikereket ért el, műugró bajnok lett, és bronzérmet szerzett az 1960-as római olimpián. A színésznőt férje és három gyermekük, Nicholas, Christopher és Catherine gyászolja - írja a Mirror.