Lady Gaga sokkolta rajongóit: kezdés előtt mondta le koncertjét, ez volt az oka rá

Mint arról korábban beszámoltunk, Lady Gaga elképesztő, történelmi koncertet adott a brazil Copacabanán mielőtt elindította volna Mayhem névre hallgató turnéját, melyen új albumának számai között régi, világhírű slágereit is hallhatják rajongói. Az énekesnő már hosszú hetek óta úton van, szinte minden este szívét, s lelkét kiteszi a színpadon rajongói előtt, azon hangszálai nem bírták tovább. Olyannyira nem, hogy Lady Gaga nem sokkal azelőtt mondta le koncertjét orvosi utasításra Miaimban, hogy kezdődött volna a fellépés.

Lemondta koncertjét Fotó: NurPhoto via AFP

A 39 éves világsztár az Instagramon, 24 órán keresztül elérhető történetében jelentette be, hogy kénytelen elhalasztani a show-t, mert a próbák során túlságosan megerőltette a hangszálait. Mint írta, orvosa és énektanára egyaránt arra figyelmeztette, hogy a fellépés komoly kockázattal járna, írja a Life.hu:

Szerettem volna erős maradni, és csak miattatok végigcsinálni, de nem kockáztathatom a hangszálaim tartós károsodását

- indokolta meg nehéz döntését kiemelve, mindent megtett annak érdekében, hogy ne jusson el idáig a helyzet épp ezért számára is rendkívül fájdalmas ezt a döntés.

Nagyon szeretlek benneteket, és remélem, megértitek, mennyire nehéz döntés volt ez

- írta egyúttal ígéretet téve arra is, hogy a lehető leghamarabb új időpontot hirdet Miamiban a fellépés pótlására.

A Poker Face és a Paparazzi énekesnője szeptember 6-án New Yorkban, a Madison Square Gardenben folytatja turnéját.