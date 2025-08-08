Nem engedték be egy butikba Jennifer Lopezt, zseniálisan reagált

Szokatlan helyzetbe került a világhírű énekesnő, egy luxusmárka isztambuli üzletébe nem engedte be egy biztonsági őr. Jennifer Lopezt nem kellett félteni, fantasztikus volt a reakciója.

Jennifer Lopez ki lett utasítva egy üzletből/ Fotó: Szabolcs László

Az 56 éves énekesnő Isztambulban mászkált és vásárolgatott, betért az Istinye Parkba is, ami az egyik legismertebb bevásárlóközpont. Egy híres divatmárka butikjában szeretett volna egy kis pénzt költeni, de az ott dolgozó biztonsági őr megakadályozta, hogy belépjen a boltba, nyilván nem ismerte fel őt.

Jennifer Lopezt nem kellett félteni, nyugodt maradt és nem hagyta, hogy ez a szituáció elrontsa a kedvét.

Jennifer Lopez szenzációsan reagált

Semmi gond

- válaszolta, majd elsétált.

A butik munkatársai állítólag később felkeresték a világsztárt, hogy tárjen be hozzájuk, de ő kedvesen visszautasította az invitálást, mondván, már bevásárolt máshol. Úgy tudni, több tízezer dollárt költött el - számol be róla a Life.hu.

Jennifer Lopez éppen koncertezik az Up All Night nevezetű turnéja keretein belül, augusztus 10-én fog lezárulni a koncertsorozata. Az énekesnő folyamatosan rak ki tartalmakat Instagramjára turnéiról.

Egy nappal antalyai fellépése után, július 24-én ünnepelte Lopez születésnapját Törökországban. Az alkalomból smink nélküli fényképet is posztolt magáról.