A sztárséf őszintén a kudarcokról: így tanulta meg legyőzni belső démonjait

Az 50 éves sztárséfet 2019 májusában kényszerítették arra, hogy bezárja Jamie’s Italian éttermeinek 22 egységét, miután a profitok drasztikusan csökkentek. Jamie Oliver üzlete körülbelül 83 millió font (körülbelül 40,7 milliárd forint) tartozást halmozott fel, amikor csődbe ment.

Jamie Oliver őszinte vallomása a kudarcok leküzdéséről Fotó: Ian West / Northfoto

Jamie Oliver őszintén mesélt arról, hogyan küzdött meg étteremlánca összeomlásával

A Davina McCall „Begin Again” podcast műsorában Oliver őszintén beszélt a kudarcok kezeléséről, bevallva, hogy nehézségei adódtak a matekkal kapcsolatos hiányosságai miatt.

Néha kudarcot vallottam, mert bár a nehéz részeket jól kezeltem, az alapokat elrontottam. Életem nagy részében ugyanis elutasítottam, hogy felelősséget vállaljak a számok és a matek terén… az iskolában sem ment a matek. Koncepcionális szinten, igen, lassan gondolkodom, és a matekkal kapcsolatban mindig is negatívan láttam magam. Amikor tehát elvesztettem az éttermeimet, a nehéz feladatokat jól kezeltük, azokat, amelyekkel a legtöbben küzdenek. A nehéz részekben valóban jeleskedtünk, de az alapokkal volt a valódi probléma

- mondta a sztárséf.

Jamie Oliver hozzátette, hogy bár ez úgy hangzik, mintha túl szigorú lenne önmagához, ma már felismeri, hogy képes dolgozni hiányosságain, és azokon a területeken, ahol eddig gyengének érezte magát, most újra tanulhat. A sztárséf azt is elárulta, hogy ma már nem negatívumként éli meg a kudarcot.

Talán filozofikus vagyok, és próbálom megvédeni magam, de úgy gondolom, hogy a fájdalom és a kudarc része annak, hogy formálja a periférikus látásunkat és érzékeinket. És azt hiszem, bármit is próbálsz elérni, nem feltétlenül azért vallottál kudarcot, mert minden rosszul ment. Néha túl korán próbálkoztam, és az emberek még nem álltak készen. Néha túl későn

- folytatta vallomását Jamie Oliver.

A Jamie’s Italian volt az év legnagyobb visszaesése, miközben az Egyesült Királyságban több száz étterem zárt be. Az éttermek bezárása után Jamie Oliver saját bankszámlájáról fizette ki a mintegy 1 000 elbocsátott alkalmazott bérét- írja a Daily Mail.